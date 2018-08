Incendi | fiamme in un bosco nella zona di Pietralunga

Incendio Bologna - il selfie con l’autocisterna in fiamme non è una mossa intelligente : Scappare è meglio! Continuo a sentire gente che se la piglia con Renzi, Di Maio o Salvini. Ma ogni tanto mi chiedo se il problema più grosso dell’Italia siano i cattivi e i complotti oppure gli stupidi. A Bologna, un camion cisterna brucia sul cavalcavia e centinaia di persone invece di scappare fermano le auto e si mettono a fare foto con i telefonini. Per fortuna arrivano alcuni poliziotti dotati di grandioso buon senso che bloccano la strada ...

California - l’aereo antIncendio più grande del mondo per domare le fiamme dei roghi [FOTO e VIDEO] : 1/19 ...

Incendi - furgone in fiamme lungo la Tangenziale di Milano : nessuno ferito : I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti stamani lungo la Tangenziale di Milano, all’altezza della barriera di Lainate, in direzione Varese, a causa dell’Incendio di un furgone che è andato completamente distrutto. Sono ancora in corso le indagini sulle cause delle fiamme che sono state domate da due squadre di vigili. nessuno è rimasto ferito. L'articolo Incendi, furgone in fiamme lungo la Tangenziale di Milano: nessuno ferito ...

California in fiamme - è il più vasto Incendio della sua storia | : Alte temperature, condizioni di siccità e forti venti hanno alimentato i roghi, che hanno già inghiottito un'area pari a 114.850 ettari di terreno. Trump attacca: colpa anche delle pessime leggi ...

Incendio vicino Bonn - 10 edifici in fiamme - 40 feriti :

Incendio tangenziale Bologna - la telefonata concitata alla sala operativa della polizia : “C’è stato un incidente enorme - un’autocisterna è in fiamme” : La polizia ha diffuso un primo audio delll’incidente che si è verificato ieri a Bologna, dove sul raccordo della A14, all’altezza di Borgo Panigale, un tamponamento ha causato un Incendio che ha provocato un morto e un centinaio di feriti. La conversazione è tra la sala operativa della questura di Bologna e il poliziotto Riccardo Muci, fra i primi a intervenire sul luogo dell’incidente, poco prima dell’esplosione della cisterna: “Per caso ...

Incendi - in fiamme una bisarca in galleria Canton Ticino : nessun ferito : Un camion bisarca con targa italiana questa mattina poco prima delle 7.30 e’ stato distrutto da un Incendio, assieme alle auto che trasportava, mentre percorreva la galleria del Piottino vicino al comune di Faido, frazione Osco, nel Canton Ticino. Lo ha comunicato la polizia Cantonale svizzera in una nota in cui si spiega che non ci sono feriti ma che l’A2, l’autostrada del Gottardo che collega Chiasso a Basilea, e’ stata ...

Incendio tangenziale Bologna - il racconto di un testimone : “L’esplosione ci ha scaraventati per terra. Fiamme ovunque” : “Eravamo in pausa pranzo, tranquilli e rilassati prima del ritorno in officina, e a un certo punto abbiamo visto un gran fumo nero venire da fuori. Ci siamo affacciati sul portone che guarda il piazzale, proprio sotto la tangenziale, per cercare di capire cosa fosse successo. Prima ci sono stati una serie di scoppi, perché il calore stava fondendo i copertoni delle ruote, poi dopo qualche minuto quel botto impressionante che ci ha sbalzati. ...

Incendi in Basso Molise : le fiamme lambiscono un vigneto : Incendi in diverse zone del Basso Molise questa mattina. In fiamme vegetazione spontanea a Nuova Cliternia, frazione di Campomarino (CampoBasso) dove l’Incendio ha lambito un vigneto; a evitare che si propagasse sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme alla Protezione civile di Campomarino. Roghi anche a Termoli e a Petacciato (CampoBasso) dove sono impegnate diverse squadre. L'articolo Incendi in Basso Molise: le fiamme lambiscono un ...

Incendio a Palermo : fulmine abbatte albero - deposito in fiamme/ Video ultime notizie : zona invasa da fumo nero : Incendio a Palermo: fulmine abbatte albero e deposito va in fiamme, Video. ultime notizie: zona invasa da fumo nero e intenso, visibile da diverse parti della città(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 17:49:00 GMT)

Incendio Pietrasanta - rogo spento al capannone edile/ Ultime notizie video : fiamme domate - prosegue bonifica : In località Pietrasanta nel livornese, un grosso Incendio in una azienda di materiale edile ha costretto il comune a ordinare i cittadini a non uscire di casa(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 11:11:00 GMT)

Incendi - fiamme in canile nel Pisano - due carcasse : Due cani sono morti per un Incendio oggi in un canile di Bientina (Pisa). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto in fretta le fiamme, prima che si propagasse alle altre strutture dove erano ricoverati altri animali. Accertamenti sulle cause. L’allarme è scattato poco prima delle 13.30 in località Il Puntone presso un’azienda agricola: l’Incendio si e’ sviluppato in una struttura in plastica a ...

Incendi : fulmine innesca fiamme sulle montagne in Valcellina : Il violento temporale della notte scorsa, accompagnato da numerosi fulmini, ha innescato un Incendio sul monte Frugna, nella zona della pendice sud est, in località Cellino di Claut (Pordenone). Sono stati coinvolti dal fuoco circa 1.500 metri quadrati di zona prevalentemente boschiva. Sul posto vigili del fuoco di Maniago e Pordenone, con un’autobotte da 15 mila litri, un’autopompompa da 3 mila litri oltre a un fuoristrada, per ...

Grecia - il miracolo del cane scampato agli Incendi : si nasconde in un barbecue per evitare le fiamme. Il ritrovamento : A distanza di una settimana dagli incendi che hanno devastato l’Attica, in Grecia, un cane meticcio è stato trovato all’interno di un barbecue di una casa semi-distrutta dalle fiamme. L’animale, probabilmente, si è salvato grazie al riparo offerto dal nascondiglio in muratura. L’episodio è avvenuto a Mati, la località più colpita dai roghi della scorsa settimana e che hanno provocato 91 morti. Il video è stato pubblicato ...