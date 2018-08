In Portogallo | ' Juve | preso il giovane Fonseca'

SFOOTING/ CR7 alla Juve : al Portogallo viene ceduta la provincia di Cuneo con diritto di recompra : Per acquistare Ronaldo la Juve ntus ha chiesto aiuto anche alla Fiat. Come svelano i COMICASTRI, presto arriveranno sulle nostre strade la C(inquecento)R7 e l'Alfa Ro...naldo 7 Turbo(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 06:11:00 GMT)ASPETTANDO CRISTIANO RONALDO alla Juve NTUS/ 1. No, il vero fenomeno era quello dell’Inter, di A. MariottiASPETTANDO CRISTIANO RONALDO alla Juve NTUS/ 2. Sì, di CR7 ce n’è uno solo (ed è l'originale), di M. ...

Juventus - dal Portogallo : CR7 in bianconero entro poche ore : CR7 IN bianconero- Dopo la notizia bomba dei giorni scorsi, continua a trovare conferme il possibile passaggio in bianconero di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato dai colleghi portoghesi di “Record“, il passaggio in bianconero dell’asse portoghese sarebbe solamente questione di ore. AFFARE DA 350 MILIONI Di fatto, come si legge sul quotidiano portoghese, l’attaccante sarà […] L'articolo Juventus, dal ...