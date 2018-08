In Europa pochi figli | in tarda età e fuori dal matrimonio

Blastingnews

: Secondo @borghi_claudio (Lega), @matteosalvinimi alle #Europee 2019 sarà 'artefice di un grande cambiamento in tutt… - La7tv : Secondo @borghi_claudio (Lega), @matteosalvinimi alle #Europee 2019 sarà 'artefice di un grande cambiamento in tutt… - DomenicoK4ld : @carloalberto @MontaninoUSA Quando si capirà che l'attacco alla Turchia è un attacco alla stessa Europa (e che crea… - delromano : @frafine @maxdantoni @Piu_Europa lo so! per un #sovranista sicuramente è un disvalore! ma nella storia del pensier… -

(Di sabato 11 agosto 2018) L’ultimo dato Eurostat sulle nascite infotografa un cambio epocale del modello familiare. Ilnon rappresenta più una “conditio sine qua non” per avere dei. Anzi, negli ultimi 15 anni c’è stato un trend crescente dell’1% l’anno a favore dinati non da matrimoni (conviventi, single). La Francia, con il 60%, si colloca nelle posizioni più elevate di questo fenomeno. In Italia più di un bambino su 4 nascedal. Un cambiamento di costumi che forse ha raggiunto il suo apice Sarà per effetto della crisi economica-finanziaria, sarà per un retaggio culturale ma in Grecia sono meno del 10% i bambini nati da una coppia non legata da un vincolo matrimoniale. Quasi un’eccezione ormai, seguiti da Croazia e Cipro con circa il 20%. L’Italia, con il 28%, si colloca nella stessa fascia di Polonia e Lituania. In tutti gli altri Paesi EU più del 30% dei ...