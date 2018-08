In auto taser e spray al peperoncino | denunciato

La polizia italiana è auto rizzata a usare i taser. Per ora in queste 11 città : Parte la sperimentazione sul campo dei Taser, le pistole elettriche. Il decreto autorizzativo per l'impiego delle pistole che trasmettono una scarica elettrica con l’obiettivo di immobilizzare una persona è stato firmato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e riguarderà undici città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La ...

Delitto sull’autostrada film stasera in tv 23 giugno : trama - curiosità - streaming : Delitto sull’autostrada è il film stasera in tv sabato 23 giugno 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. La pellicola diretta da Bruno Corbucci ha come protagonista Tomas Milian. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Delitto sull’autostrada film stasera in tv: ...