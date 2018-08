ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Albania - forte terremoto di M 5.2 poco lontano da Tirana (11 agosto 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Albania, un terremoto di magnitudo 5.2 sulla scala Richter si è verificato nel pomeriggio poco lontano dalla capitale Tirana (11 agosto 2018).(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:22:00 GMT)

In Albania forte scossa di terremoto (5.2) a 40 chilometri da Tirana : La magnitudo è stata di 5.2 a una profondità di 18 chilometri. Al momento non si hanno notizia di danni a persone o cose. La scossa è stata nettamente avvertita anche nei Paesi circostanti in Macedonia, Montenegro e Kosovo

Terremoto - forte scossa in Albania : paura a Tirana e Durazzo - sentita anche in Puglia [MAPPE e DATI] : 1/6 ...

In Albania gli archeologi italiani scoprono fortezze millenarie di epoca romana : Una campagna di scavi condotta dall'Università di Macerata in collaborazione con l'Istituto archeologico di Tirana si è conclusa nei pressi delle fortezze di Paleokaster e di Melan, dove sono stati scoperti un laterizio iscritto con la dedica dell'edificio di culto e imponenti strutture fortificate di età ellenistica e bizantina.Continua a leggere

Terremoto in Albania - nuova forte scossa con epicentro vicino Durazzo : avvertita anche in Puglia [LIVE] : Una forte scossa di Terremoto ha colpito l’Albania alle 15:05 di oggi pomeriggio. L’epicentro è stato localizzato a Rrogozhinë, vicino Durazzo. La scossa è stata di magnitudo 4.7 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro/Mediterraneo, ed è stata avvertita nella capitale Tirana, su quasi tutta l’Albania e anche in Puglia. Pochi giorni fa, il 4 luglio, un’altra forte scossa di magnitudo simile aveva interessato ...

Forte scossa di terremoto in Albania : magnitudo 5.1. Paura a Tirana - trema anche la Puglia : L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.1 poco a nord di Durazzo ad una profondità di 15 km. anche in Puglia la scossa è stata avvertita in modo particolare sul litorale tra Monopoli, Brindisi e Lecce. Al momento non sono stati segnalati danni o persone ferite.Continua a leggere