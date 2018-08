Il Tuffo più lungo del mondo | a Botricello raggiunti i 2 | 7 chilometri | VIDEO

A Botricello il Tuffo più lungo del mondo : record da 2 - 7 km! : Una lunghissima catena umana che ha coperto quasi interamente la costa di Botricello. Migliaia di persone mano nella mano per conquistare il record dell'estate: il tuffo più lungo del mondo. L'evento da 'Guinness World records' si è svolto sulla costa ionica catanzarese, nella cittadina che unisce la provincia di Catanzaro a quella di Crotone. Un'emozione straordinaria, ripresa con ...

Il nonno più arzillo del web : festeggia i 102 anni con un Tuffo nel lago : Il video del tuffo, postato dal nipote su YouTube, ha superato le 400mila visualizzazioni, scatenando i complimenti degli...

Un Tuffo low cost in 10 spiagge italiane ecco le più facili da raggiungere in treno o pullman : JESOLO - Nella terra del divertimento veneto, nota per le sue occasioni di sport, benessere e per i suoi locali, la spiaggia Bandiera Blu è raggiungibile in giornata, con ritorno, a partire da 50 ...

Decreto dignità - più che un cambiamento un Tuffo nel passato : Se il primo atto (per Decreto) del “governo del cambiamento” si segnala per un tuffo nel passato, vuol dire che sono troppi i conti, anche politici, che non tornano. A tal punto che il...