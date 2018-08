Il tempo a ferragosto | in arrivo temporali dalle regioni del nord

Maltempo a Ferragosto : per 3 italiani su 4 grigliate a rischio : Tre italiani su 4 (75%) colgono l’occasione della bella stagione per partecipare alle tradizionali grigliate al mare, in montagna, nei parchi, in campagna o nelle case dotate di spazi adeguati. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè su una delle passioni piu’ radicate tra gli italiani che quest’anno a Ferragosto pero’ è messa a rischio dal Maltempo. Se la maggioranza assoluta preferisce quelle a base di carne (52%), il 28% quelle miste, ...

Che tempo farà a Ferragosto : La settimana di Ferragosto si conferma quella preferita per le vacanze degli italiani. Quasi 6 italiani su 10 si sono messi in viaggio per trascorrere alcuni giorni al mare, in campagna o in montagna e in qualche caso per raggiungere parenti o amici. La conferma arriva da un'indagine Coldiretti-Ixe che evidenzia, tra l'altro, come poco meno di un italiano su cinque (19%) ha deciso di non fare nulla e che il 24% ha scelto, ...

Meteo Ferragosto - in arrivo temporali e pertubazioni : Un Ferragosto bagnato quello che sta per arrivare, per colpa della seconda perturbazione del mese che mercoledì 15 colpirà ampie aree del centro e del sud Italia, secondo le previsione del servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare.Per la giornata di festa molte nubi al primo mattino su Emilia-Romagna, Regioni centrali ed aree costiere meridionali tirreniche, potranno portare rovesci o temporali. Nella seconda parte della ...

Maltempo con la "Burrasca di Ferragosto" : piogge su tutta l'Italia : Sarà un Ferragosto con due facce. Da una parte il sole, dall'altra pioggia con forti temporali. Mercoledì arriverà sull'Italia la "Burrasca di Ferragosto" generata da una bassa pressione atlantica che toccherà il nostro Paese sia nelle regioni settentrionali sia in quelle meridionali. I primi segni dell'arrivo del ciclone saranno visibili già da domani con l'arrivo di alcune precipitazioni e con un abbassamento delle temperature.Il 15 agosto ...

Previsioni Meteo - scatta l’Allerta per le Feste clou dell’Estate : arriva il “Ciclone di Ferragosto” - forte maltempo in tutt’Italia : scatta l’Allerta per Ferragosto: le Previsioni Meteo per il “clou” delle festività dell’Estate 2018 sono ormai inequivocabili e confermano il brusco peggioramento provocato da un Ciclone che attraverserà l’Italia da Nord a Sud proprio nei giorni centrali della prossima settimana. E’ il Ciclone di Ferragosto: sarà una festività insolita da un punto di vista Meteorologico, simile più a Pasquetta che al tempo ...

Il tempo a ferragosto - in arrivo temporali dalle regioni del nord : Roma - TENDENZA METEO SETTIMANA DI ferragosto - Si conferma, in base agli ultimi aggiornamenti, dopo un weekend abbastanza buono, una prima parte di settimana disturbata dal transito di un fronte perturbato sull'Europa centrale, ma questa volta con una traiettoria più meridionale, in grado anche di influenzare molte zone della nostra penisola. La perturbazione raggiungerà le nostre regioni settentrionali nella giornata di ...

