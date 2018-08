Il taglio dei soldi alle periferie ora agita i sindaci gialloverdi

L’annuncio di Di Maio : “Da settembre procederemo con il taglio dei parlamentari” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio annuncia due riforme costituzionali che il suo governo vorrebbe portare avanti. La prima - da iniziare già a settembre - riguarda il taglio del numero dei parlamentari. La seconda, invece, è l'idea di eliminare dalla Costituzione il pareggio di bilancio.Continua a leggere

Guerra dei dazi - Cina contro Usa : “Apple maggiore vittima”/ Perché la minaccia è un'arma a doppio taglio : Guerra dei dazi, Cina minaccia Usa: “Apple maggiore vittima. Vogliono fare affari qui? Condividano profitti”. Il pressing di Pechino su Washington: come risponderà Trump?(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 19:00:00 GMT)

taglio dei vitalizi al Senato - ok del Consiglio di Stato : Se il Taglio dei vitalizi per gli ex deputati si è deciso in modo piuttosto rapido grazie alla spinta di Roberto Fico, fare lo stesso al Senato rischia di rivelarsi un'impresa ben più complessa nonostante le pressioni dei Senatori del Movimento 5 Stelle.Oggi qualcosa ha iniziato a muoversi col Consiglio di Stato che, interpellato proprio Senato all'inizio del mese scorso prima di procedere ad analizzare la riforma dei vitalizi, ha dato parere ...

Parere del Consiglio di Stato al Senato : "Ok al taglio dei vitalizi - se razionale" : I vitalizi degli ex Senatori possono esser tagliati con regolamento del Senato, nel rispetto dei principi della Corte Costituzionale di proporzionalità e razionalità. Questo il senso del Parere espresso oggi dal Consiglio di Stato su richiesta di palazzo Madama, che evidenzia "l'idoneità dello strumento regolamentare, approvato con delibera adottata ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Senato, a disciplinare il regime ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ taglio dei vitalizi - c'è chi dice no all'Ars (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Taglio dei vitalizi, l'opposizione di Micciché. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 agosto(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 08:59:00 GMT)

Riserve ittiche ai minimi. La mossa salva-oceani è il taglio dei sussidi alla pesca : Fonte: UNCTAD World Economic Forum Nelle carte ufficiali dell'Onu non sanno più che sinonimi usare a proposito degli oceani: impoveriti, sfruttati, depredati, a rischio sostenibilità. Negli ultimi 40 ...

Richiedenti asilo - l allarme di associazioni e Ong 'Il taglio dei costi creerà più tensioni tra migranti e italiani' : ROMA - 'Il taglio dei costi peggiorerà la situazione per tutti: migranti e italiani, aumenterà isolamento, tensioni e conflitti'. Mario Morcone, direttore del Cir-Consiglio italiano per i rifugiati - ...

Riforma pensioni 2018/ taglio dei vitalizi - anche la Sicilia ci sta pensando (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, oggi 26 luglio. Quota 100 e la richiesta per la nona salvaguardia degli esodati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 11:34:00 GMT)

Richiedenti asilo - l'allarme di Ong e associazioni : "Il taglio dei costi aumenterà tensioni e conflitti tra migranti e italiani" : Critiche alla direttiva Salvini sull'accoglienza (servizi per l'integrazione solo a chi ha ottenuto lo status). Il prefetto Morcone, ex capo di gabinetto del Viminale: "La situazione peggiorerà per tutti: lo straniero resterà isolato nei centri, senza fare nulla"

M5S e Lega tentano il taglio dei vitalizi in Emilia ma il Pd li stoppa : 'Già aboliti' : 'C'è stata la riduzione del debito di 150 milioni di euro in tre anni, taglio degli incarichi esterni del 90%, diminuzione dei costi della politica, con l'abolizione dei vitalizi in anticipo rispetto ...

Cicciolina in lacrime per il taglio dei vitalizi : 'Qui solo tasse - torno in Ungheria' : Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha fatto parte del mondo dello spettacolo nelle vesti di attrice porno, conquistandosi anche il 'titolo' di una delle più famose pornodive del settore. La sua carriera non è stata solo film e scene hot, visto che la Staller, nel 1985 si è iscritta al Partito Radicale per iniziare una personale battaglia contro il nucleare in Italia. Ma la svolta nella vita dell'attrice è arrivata nel 1987, quando con circa ...

Franco Grillini : “Ho un tumore - con il taglio dei vitalizi non potrò pagarmi l’assistenza”. Appelli in suo sostegno : “Quando hai un tumore ti vendi pure le mutande. Oltre alle cure che ricevi, pagate per fortuna dallo Stato, ci sono mille spese collaterali. Con questo taglio non potrò più avere l’assistenza, che fino a oggi mi pagavo io, come tutti i cittadini sia ben chiaro. Ma io ho seguito le leggi e, così come tanti altri, non ho pensato a crearmi delle garanzie alternative”. A dirlo, in un’intervista al Corriere di Bologna, è Franco Grillini, ...

taglio dei vitalizi - l'ex deputato Grillini : non potrò pagarmi le cure mediche : Tra un Gay pride e una proposta di legge da sottoscrivere, in realtà Franco Grillini non è mai andato in pensione. Ma tra le tante sue battaglie, l'ultima contro i vitalizi è la più impopolare. «Se ...