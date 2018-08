Il sindaco Sala | «Ribelliamoci a chi non vuole la legge Mancino»

Olimpiadi - il sindaco di Milano Beppe Sala rilancia : «Un'Arena a Santa Giulia» : Il PalaItalia immaginato dal masterplan olimpico per Milano è in realtà un'arena musicale da 15mila posti per concerti e spettacoli e destinata, nei piani di lungo termine, a pensionare il Forum di Assago. Beppe Sala e l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran ieri hanno voluto fare il punto sul progetto di ...

Musei - il sindaco Sala : "A Milano avanti con le domeniche gratis" : La risposta al ministro Bonisoli che ha annunciato l'abolizione a partire dall'autunno. "Noi avanti con la gioia di vedere la risposta di tanti cittadini e tanti turisti"

Olimpiadi 2026 - il sindaco Sala : "Non parteciperemo a governance" : Olimpiadi 2026, il sindaco Sala: "Non parteciperemo a governance" Con una lettera al presidente del Coni, Giovanni Malagò, il primo cittadino di Milano si dice rammaricato perché “le ragioni della politica stanno prevalendo su quelle sportive”. Per questo, il capoluogo lombardo dà disponibilità solo per gare ed ...

Milano - strage di via Palestro : 25 anni fa l’autobomba che uccise 5 persone. Il sindaco Sala : “Inaccettabile che ancora non ci sia piena luce” : Alle 23.15 del 27 luglio del 1993 un boato scosse Milano. In via Palestro un’autobomba esplose nei pressi del Padiglione d’Arte Contemporanea, uccidendo cinque persone. “Sono passati 25 anni, ma la memoria è ancora molto viva” ha detto il sindaco Giuseppe Sala durante la cerimonia di commemorazione delle vittime della strage. A quell’epoca più arrogante che mai, Cosa Nostra lanciò in una sola notte il suo monito allo ...

Legionella - salgono a 26 i casi di contagio/ Ultime notizie - tre morti a Bresso : monito sindaco Sala : Allarme Legionella a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di Bresso. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Pd : Martina e Sala contro Renzi. Segretario Dem : 'Ingiusto su Gentiloni'. sindaco : 'Non è più la guida giusta' : Immigrazione, economia, Europa e molto altro. Se qualcuno vuole confrontarsi su tutto, anche #vitalizi o #voucher , ci siamo. Da noi nessuna polemica, solo politica: basta ascoltare #buonadomenica ...

Expo - la Corte dei conti archivia posizione del sindaco di Milano Sala. Citazione per società ed ex manager Paris : La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia ha archiviato la posizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, nel procedimento aperto sulla fornitura dei 6mila alberi per il sito dell’Esposizione Universale. Allo stesso tempo, i pm contabili hanno notificato un atto di Citazione per un danno erariale di oltre 2 milioni di euro nei confronti della società Expo ad altri soggetti, tra cui l’ex manager Angelo Paris. ...

Gay Pride - il sindaco Sala in testa al corteo canta “Bella Ciao” : “Milano isolata - ma sui diritti non si arretra” : “Divergenze con Fontana? Lo trovo ineludibile. Abbiamo una visione diversa delle cose. E anche se Milano appare un po’ isolata è importante continuare ad andare avanti. Non c’è da preoccuparsi, ma da avere fiducia”. Sono state le parole del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la sfilata della marcia per il Gay Pride. Sala, pochi minuti prima, ha cantato “Bella ciao” con le persone presenti al ...

«Ricetta Milano» - in 10 mila a tavola. Il sindaco Sala : «Io l'anti Salvini» : «Benedetta sei tu milano perché dai voce a quelli che non hanno voce. Benedetta sei tu milano perché sei in grado di dare da mangiare a quelli che arrivano qui». Sulle migliaia e migliaia di persone , ...

Parnasi - spunta anche Beppe Sala "Il sindaco mi deve l'elezione" : spunta anche il nome di Beppe Sala, sindaco di Milano, nelle innumerevoli intercettazioni telefoniche che vanno a comporre le il dossier della grande operazione sullo stadio della Roma portata avanti dai Pm romani e che ha visto finire ancora una volta sul bancone degli imputati la politica: anche quella sedicente del cambiamento Lega-M5S Segui su affaritaliani.it

Stadio Roma - il sindaco Sala : “50mila euro da madre di Parnasi? Finanziamento veicolato dal Pd. Tutto rendicontato” : Il Finanziamento da 50mila euro ricevuto Maria Luisa Mangoni, moglie di Sandro Parnasi, in campagna elettorale? È’ stato “rendicontato” secondo le regole, Tutto è avvenuto nella “massima trasparenza”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si affida a facebook per replicare alle parole attribuite a Luca Parnasi da un’informativa dei carabinieri riportata dal Fatto Quotidiano in edicola. Secondo l’imprenditore arrestato ...

Luca Parnasi - la frase compromettente su Beppe Sala : 'L'ho fatto eleggere io'. Il sindaco furioso : Luca Parnasi , l'imprenditore edile che secondo gli inquirenti era al centro di un sistema corruttivo, intesseva rapporti trasversali con la politica italiana da Nord a Sud. Non solo Capitale, non ...

Parnasi - spunta anche Sala "Il sindaco mi deve l'elezione" "Noi primi per lo stadio del Milan" : spunta anche il nome di Beppe Sala, sindaco di Milano, nelle innumerevoli intercettazioni telefoniche che vanno a comporre le il dossier della grande operazione sullo stadio della Roma portata avanti dai Pm romani e che ha visto finire ancora una volta sul bancone degli imputati la politica: anche quella sedicente del cambiamento Lega-M5S Segui su affaritaliani.it

Expo - pg Milano ricorre contro il proscioglimento del sindaco Giuseppe Sala : La Procura generale di Milano ha depositato alla Corte d’Appello il ricorso contro il proscioglimento del sindaco di Milano ed ex commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, per l’accusa di abuso d’ufficio per l’affidamento diretto, senza gara, alla Mantovani spa della fornitura di 6mila alberi. Il proscioglimento per Sala, già a processo per falso, era stato deciso dal gup Giovanna Campanile, lo scorso 29 marzo. La Corte d’appello dovrà ...