Il premier Conte elenca le riforme per settembre | ma non dice dove troverà i soldi per

Il premier Conte agli italiani : 'cambiamento iniziato - presto riforme cruciali : "Non è un esecutivo distante ma ha la sensibilità politica per soddisfare i vostri sogni", ha aggiunto. Parla di risultati straordinari sul fronte immigrazione, promette una manovra seria e rigorosa ...

SALVINI : "BASTA GENITORE 1 E 2 - RIPRISTINO PADRE E MADRE"/ Gay Center chiede intervento del premier Conte : Carta d'identità, SALVINI: "Via GENITORE 1 e 2 dal modulo di richiesta". Ultime notizie: "Si torna alla vecchia dicitura 'madre' e 'PADRE'". Il cambiamento voluto dal ministro

Marcello Veneziani : 'La rivincita di Giuseppe Conte - il premier che non c'era' : Figurante? Sì ma Giuseppe Conte 'fa la sua figura'. 'Finora nel suo giro del mondo in settanta giorni non ha mai sbagliato un gesto, una frase, una dichiarazione. L'unica gaffe appartiene alla sua vita anteriore, quando scriveva curriculum per gonfiarsi un po''. Marcello ...

Il «Conte rinvio» Un premier da supercazzola : Il primo, quello più autorevole, è il governo rigorista guidato dal ministro dell'Economia Giovanni Tria e dal titolare degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Tria è costretto di tanto in tanto a ...

Ricostruzione post terremoto - per Ischia : il premier Conte nomina l'ex prefetto di Caserta Schilardi : Dopo molti mesi di rinvii causati dal momento elettorale prima e dal cambio di Governo poi, arriva finalmente anche per Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, la nomina del Commissario di Governo...

[Il ritratto] Sedativi e carezze - ecco il metodo Conte. Il garbo e la passione del premier anguilla : Ci sono tre possibilità: 1,la più lineare, un incontro informale con i giornalisti al di fuori di urgenze di cronaca; 2,la situazione nella maggioranza è così tesa soprattutto sui dossier economici ...

La vignetta contro il premier Conte dell'ex portavoce di Renzi : Uno scambio di battute tra il premier Giuseppe Conte e Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle. Con una vignetta postata sul profilo Twitter @nomfup, Filippo Sensi, ex ...

Il premier Conte compie 54 anni : festa a sorpresa a Palazzo Chigi : Il premier Giuseppe Conte compie 54 anni e il suo staff lo festeggia a Palazzo Chigi. Una torta ricoperta di fragole e frutti di bosco, palloncini rossi, blu, gialli e arancioni, e l'intero gruppo di ...

Che bandiera c'è dietro il premier Giuseppe Conte? Lo avete chiesto a Google e rispondiamo noi : Durante la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte ha suscitato molta curiosità una delle bandiere esposte dietro la poltrona del presidente del Consiglio. Oltre al tricolore e alla bandiera dell'...

Le parole del premier Conte su alcune questioni aperte : Il premier Giuseppe Conte ha incontrato i giornalisti oggi a Palazzo Chigi per una conferenza stampa di metà estate. Rispondendo alle domande, ha toccato molti dei punti in agenda in questi giorni e reso chiaro il suo pensiero su alcune delle questioni più scottanti. Queste le sue dichiarazioni più salienti. Rai e Foa "Per quanto riguarda le nomine di nostra competenza, abbiamo vagliato le candidature, le abbiamo ...

Appello dei capigruppo di Forza Italia al premier Conte : non tacere sui vaccini : Al direttore - La società civile e le istituzioni rappresentative della Repubblica, a partire dal Parlamento, non possono e non devono essere insensibili di fronte agli appelli che vengono dalla scienza, ma anche dalle madri che hanno a cuore la salute dei loro figli. Anche noi sentiamo tutto il pes

Braccianti morti : Salvini e Conte oggi a Foggia. Si indaga per caporalato. Il premier : "è sfruttamento" : 14.27 - Il premier Giuseppe Conte la pensa come la Cgil: "Dietro queste morti non c'è dignità, c'era un lavoro sfruttato e non c'era dignità. Dobbiamo fare in modo che questo non accada". Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del vertice di oggi presso la prefettura di Foggia dopo l'incidente stradale di ieri in cui sono morti 12 Braccianti stranieri, incidente preceduto da quello di sabato scorso quando altri 4 immigranti ...

Incidente Bologna - il premier Conte in visita ai feriti in ospedale : Incidente Bologna, il premier Conte in visita ai feriti in ospedale Il presidente del Consiglio si è recato a Cesena e Bologna dove sono ricoverate le persone coinvolte nell'esplosione del 6 agosto sul raccordo tra la A1 e la A14 a Borgo Panigale. Una carreggiata dell'autostrada, intanto, è stata riaperta. LA ...

FOGGIA - 12 BRACCIANTI MORTI IN INCIDENTE PULMINO A LESINA/ premier Conte : "Controllare e prevenire caporalato" : FOGGIA, nuovo INCIDENTE stradale: 10 BRACCIANTI migranti MORTI. Scontro frontale tra tir carico di pomodori e un furgone. Le ultime notizie sulla nuova strage