“Il più grande momento in assoluto” di Nick Hornby | Anfield 1989

Calciomercato - per Vidal niente Inter : “Il Barcellona è la squadra più forte al Mondo” [FOTO] : 1/30 AFP/LaPresse ...

“Il periodo più doloroso della mia vita”. Il dramma di Bianca Guaccero - nuova conduttrice di Detto Fatto : Sarà lei l’erede di Caterina Balivo a Detto Fatto: Bianca Guaccero, attrice e conduttrice televisiva italiana, è pronta a vivere una nuova avventura sui canali Rai. Al posto della bella napoletana, dunque, ci sarà lei. Eppure l’inizio non sembra dei migliori: come riportato da Libero Quotidiano, infatti, sembrerebbe che Bianca abbia dei problemi abbastanza seri con un membro del team di Detto Fatto. Parliamo di uno dei pezzi da ...

Nuoto - Europei 2018. Simona Quadarella : “Il mio primo oro - troppo importante. Chi mi ferma più! E ora sui 1500…” : Simona Quadarella è stata letteralmente sublime laureandosi Campionessa d’Europa sugli 800 metri stile libero. Un trionfo pazzesco per la romana che ha dominato la gara grazie a una seconda parte stellare che l’ha portata anche verso il record italiano, demolendo il tempo di Alessia Filippi ed entrando davvero in una nuova dimensione a livello internazionale. L’azzurra ha entusiasmato nella vasca di Glasgow, perfetta in ogni ...

Huawei : “Il 5G consumerà 2 - 5 volte l’energia del 4G - e sull’IA andiamo ancora più decisi” : Huawei incontra i primi problemi sul 5G, per fortuna relativamente semplici da risolvere, e continua a puntare forte sull'intelligenza artificiale L'articolo Huawei: “Il 5G consumerà 2,5 volte l’energia del 4G, e sull’IA andiamo ancora più decisi” proviene da TuttoAndroid.

Tina Turner - l'ultimo saluto al figlio suicida/ Ceneri in mare : “Il momento più triste come madre” : Tina Turner ha dato l'ultimo addio al figlio morot suicida il mese scorso, gettando una rosa nel mare. Lei stessa ha postato la foto su Instagram, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 12:02:00 GMT)

Venus Williams - quando l’aiuto é ‘di famiglia’ : “Il consiglio più importante me l’ha dato Serena - ecco qual é” : Venus Williams ha svelato un prezioso consiglio che la sorella Serena le ha dato in merito alla sua carriera Venus e Serena Williams sono due delle personalità più importanti della storia del tennis. Non solo due grandi giocatrici, pluricampionesse Slam, avversarie ma amiche e soprattutto sorelle. Venus non ha nascosto che il consiglio più importante per la sua carriera gliel’abbia dato proprio la sorella Serena: “penso che ...

F1 - Verstappen non ci crede più di tanto : “Il tracciato di Silverstone non è adatto alla Red Bull” : Il pilota olandese ha analizzato quanto accaduto oggi in qualifica, sottolineando come il tracciato di Silverstone non sia adatto alle caratteristiche della Red Bull La Mercedes di Lewis Hamiton ha conquistato la pole position del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Il pilota britannico nella gara di casa si è imposto per pochissimo, con il tempo di 1.25.892 sulle due Ferrari, quella di Sebastian Vettel ad appena 44 millesimi e quella di ...

Alluvione Moena - Protezione Civile : è stato “Il temporale più forte degli ultimi 80 anni” [GALLERY] : 1/8 ...

F1 – Disastro Mercedes al Red Bull Ring - Hamilton rammaricato ed incredulo : “Il weekend più difficile” : Lewis Hamilton commenta rammaricato il suo ritiro durante gli ultimi giri del Gp d’Austria, le parole del britannico della Mercedes Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp d’Austria e Sebastian ...

Strage di via d’Amelio : “Il più grande depistaggio della storia”/ Misteri e lacune dopo la morte di Borsellino : Strage di via d’Amelio: “Il più grande depistaggio della storia”. Misteri e lacune dopo la morte del procuratore anti-mafia, Paolo Borsellino. Lo ha stabilito ieri la Corte d'Assise(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 08:11:00 GMT)

La rivista di musica “Il mucchio selvaggio” non pubblicherà più la sua edizione cartacea : La storica rivista italiana di musica Il mucchio selvaggio non pubblicherà più la sua edizione cartacea. Il numero 767 della rivista, in edicola a giugno, sarà l’ultimo: resterà invece ancora attivo il sito mucchio.it. La notizia della chiusura è stata data The post La rivista di musica “Il mucchio selvaggio” non pubblicherà più la sua edizione cartacea appeared first on Il Post.

ERDOGAN VINCE ELEZIONI TURCHIA/ Ince - “Il regime è più vicino” : Temelkuran - “Ue sostenga nostra opposizione” : ELEZIONI in TURCHIA, ultime notizie e sondaggi: ERDOGAN contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:55:00 GMT)

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : “Il governo deciderà presto”. Sala : “Milano ha più possibilità di vincere” : Sono giorni decisivi per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo che il nostro paese aveva presentato al CIO tre città, Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo, ora è arrivato il momento di scegliere la location definitiva da candidare ufficialmente. In merito alla questione ha parlato oggi il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che ha dichiarato così all’Ansa: “Sulle Olimpiadi il governo parlerà presto e parlerà chi ...

Roma - Nainggolan spiega i motivi dell’addio : “Il club ha deciso di vendermi. Inter? Mi ha voluto più di tutti” : Il centrocampista belga ha parlato del suo ormai imminente trasferimento all’Inter, sottolineando come non sia stata una decisione presa da lui, bensì dalla Roma Valigia quasi pronta, tempo di mettere dentro gli ultimi ricordi e poi prendere l’aereo per Milano. Sarà lì che Radja Nainggolan giocherà nei prossimi anni, tre per l’esattezza, dopo aver firmato il nuovo contratto con l’Inter. Spalletti – LaPresse/Massimo ...