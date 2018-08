Il Papa | la Chiesa senza testimonianza è soltanto fumo

Argentina dice no all'aborto : Senato boccia legalizzazione/ Ultime notizie : vince la Chiesa a casa del Papa : Aborto, il Senato in Argentina vota per la depenalizzazione entro la 14esima settimana, mentre in Brasile si valuta un'estensione dell'interruzione della gravidanza(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 23:05:00 GMT)

Anche il Papa perde consensi. La Chiesa immobile e quel crocifisso nelle mani sbagliate : Non c’è covo di criminale senza che alla parete non appaia un crocifisso, una effige della Madonna, un santino dell’Immacolata, l’ex voto al patrono del paese. Da Totò Riina in giù, i più grandi delinquenti comuni, ancor di più se associati, coniugano la loro vita efferata e crudele col segno della Chiesa, testimone universale di compassione e di pietà. I carabinieri, due giorni fa, sono dovuti intervenire per impedire a un presunto boss della ...

Papa Francesco : "pena di morte inammissibile"/ Cambia il Catechismo : "La Chiesa ha sbagliato" - il mea culpi : Papa Francesco Cambia il Catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Papa : “Pena di morte è inammissibile”. Cambia catechismo della Chiesa cattolica : Papa Francesco Cambia il catechismo della Chiesa cattolica, stabilendo che la pena di morte “è inammissibile“. La precedente versione, approvata da Woityla negli anni ’90, recitava che “l’insegnamento tradizionale della Chiesa non esclude, supposto il pieno accertamento dell’identità e della responsabilità del colpevole, il ricorso alla pena di morte, quando questa fosse l’unica via praticabile per difendere ...

Papa Francesco cambia il Catechismo : “pena di morte sempre inammissibile”/ Via ultime restrizioni nella Chiesa : Papa Francesco cambia il Catechismo della Chiesa Cattolica: "la pena di morte è sempre inammissibile". Eliminate le ultime "restrizioni" e "casi limite" presenti nelle precedenti versioni(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:58:00 GMT)

RAI 1 * VIAGGIO NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provenienti da tutto il mondo dialogare e pregare con Papa Francesco - : ... regia di Nicola Vicenti, accende i riflettori su Rai1, lunedì 30 luglio alle ore 00.25, sull'anteprima di Roma che, l'11 e il 12 agosto prossimi, vedrà giovani provenienti da tutto il mondo ...

JEAN-LOUIS TAURAN - MORTO IL CARDINALE/ Il ricordo del Papa : "ha servito la Chiesa con coraggio fino alla fine" : Dopo lunga malattia, è scomparso all'età di 75 anni il CARDINALE francese JEAN-LOUIS TAURAN, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, aveva annunciato l'elezione di papa Francesco(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 15:55:00 GMT)

Papa Francesco e la "scissione pratica" nella Chiesa cattolica : Papa Bergoglio come promotore di un "cambio di paradigma" in grado di modificare per sempre la Chiesa cattolica.Il libro di Josè Antonio Ureta si propone di rispondere a una serie domande, che sembrerebbero tutte retoriche, sull'operato del pontefice argentino. Di base c'è una tesi: l'ex arcivescovo di Buenos Aires si starebbe adattando al mondo contemporaneo e al suo carattere "rivoluzionario". Un assunto, conclude già l'autore, che starebbe ...

Papa - riscattare Chiesa da trionfalismi vuoti di amore e servizio : Roma, 29 giu. , askanews, 'Gesù vuole riscattare i suoi discepoli, la sua Chiesa, da trionfalismi vuoti: vuoti di amore, vuoti di servizio, vuoti di compassione, vuoti di popolo'. A ricordarlo è stato ...

Pedofilia - il Papa rimuove altri due vescovi della Chiesa cilena : Non sembrano avere fine le conseguenze legate allo scandalo che ha travolto la Chiesa cilena. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di altri due vescovi. Dopo quelle del vescovo Juan Barros e di altri due prelati, arrivano le dimissioni dei monsignori Alejandro Goic Karmeli e Horacio del Carmen Valenzuela Abarca. Con una differenza.L'intero episcopato del Cile ha rimesso la decisione nelle mani di Bergoglio: adesso sta al pontefice argentino ...

Con Galantino all'Apsa il Papa ridisegna la Chiesa italiana. Parla Alberto Melloni : ... a partire da quella del nuovo "sostituto", ovvero il numero due della Segreteria di Stato, oppure del Dicastero della Comunicazione, della Segreteria dell'Economia, o del nuovo presidente dello Ior. ...

Nella patria di Calvino storico Papa Francesco per l'unità della Chiesa : A Cinquecento anni dalla Riforma, il papa in visita a Ginevra segna una tappa fondamentale nel percorso di unità con le altre Chiese cristiane, questa volta Nella patria di Calvino. E insieme indica un nuovo approccio nel rapporto tra il papato e i poteri civili in una fase storica in cui gli eventi del passato vengono spesso rielaborati e usati nel discorso pubblico. Se questo fa dannare gli storici di professione ( che ne lamentano il ...

Abusi nella Chiesa cilena : il Papa accetta le dimissioni di tre vescovi : Papa Francesco , nel corso della mattinata di oggi, ha accettato le dimissioni del vescovo cileno Juan Barros . Assieme a quelle del titolare della diocesi di Osorno, Bergoglio ha accettato le ...

