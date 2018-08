Il Papa incontra i giovani | in migliaia all' incontro al Circo Massimo

Roma - il Papa incontra i giovani : «Le pasticche rovinano la vita» : Da 195 diocesi di tutta Italia, hanno riempito 600 pullman per poter ascoltare Francesco nella due giorni che anticipa il Sinodo del prossimo autunno

Il Papa incontra i giovani al Circo Massimo : «Non fatevi rubare i vostri sogni». 100mila in festa DIRETTA : Papa Francesco incontra i giovani al Circo Massimo dove è arrivato intorno alle 18,30 per presiede la veglia con i circa 70mila ragazzi giunti da 195 diocesi della Penisola (sulle 226 totali)...

Papa incontra 70mila giovani a Roma : 18.43 Papa Francesco è al Circo Massimo, a Roma, per la veglia con i giovani italiani: 70 mila da 195 diocesi della Penisola (su 226 totali). Due i giorni di incontro col Pontefice dal motto "Per mille strade,verso Roma" promosso dalla Cei in vista del Sinodo di Ottobre. Alcuni giri in 'Papamobile' nell'area dell'incontro,poi l'indirizzo di saluto al Papa di una rappresentante dei giovani, il dialogo di Francesco con alcuni di loro. Poi canti, ...

Papa Francesco ha incontrato i piccoli ambasciatori di pace saharawi : I piccoli ambasciatori saharawi di pace hanno ringraziato il Papa, sottolineando che la loro società vuole la libertà e attende un mondo di giustizia, pace dove sia possibile la convivenza tra tutte ...

Voleva incontrarlo - Papa visita a sorpresa anziana : "Ieri, nel tardo pomeriggio, Papa Francesco è arrivato a sorpresa, a bordo della sua Ford Focus blu in via Alessandria, nel quartiere Salario a Roma, che a quell'ora era completamente deserto, per ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 luglio 2018 : inviato del Papa - “fedeli qui per incontrare la Madre di Dio” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, oggi 25 giugno 2018: l'attesa dei pellegrini e le nuove apparizioni, "Tramite me cercate e pregate Dio". Il Vescovo Hoser inizia la sua missione.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:10:00 GMT)