Il Papa incontra i giovani | folla al Circo Massimo

Papa Francesco ha incontrato i piccoli ambasciatori di pace saharawi : I piccoli ambasciatori saharawi di pace hanno ringraziato il Papa, sottolineando che la loro società vuole la libertà e attende un mondo di giustizia, pace dove sia possibile la convivenza tra tutte ...

Voleva incontrarlo - Papa visita a sorpresa anziana : "Ieri, nel tardo pomeriggio, Papa Francesco è arrivato a sorpresa, a bordo della sua Ford Focus blu in via Alessandria, nel quartiere Salario a Roma, che a quell'ora era completamente deserto, per ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio 25 luglio 2018 : inviato del Papa - “fedeli qui per incontrare la Madre di Dio” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, oggi 25 giugno 2018: l'attesa dei pellegrini e le nuove apparizioni, "Tramite me cercate e pregate Dio". Il Vescovo Hoser inizia la sua missione.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:10:00 GMT)

Roma. La Raggi incontra il Patriarca Teodoro II Papa di Alessandria : Vicinanza tra i popoli e condivisione di radici antiche. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha ricevuto in Campidoglio Sua

Il Papa incontra i patriarchi del Medio Oriente : "L'indifferenza uccide" : Papa Francesco è a Bari, insieme ai capi delle comunità cristiane di tutto il Medio Oriente. "L"indifferenza uccide - dice il pontefice - e noi vogliamo essere voce che contrasta l"omicidio dell"indifferenza. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medioriente oggi piange, soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze"."Su questa splendida regione - prosegue il santo padre - ...

Bari - Papa Francesco incontra i patriarchi del Medio Oriente : sul lungomare 100mila fedeli : Pass attaccato sulla maglietta e controlli ai metal detector. In migliaia già dalle 5 del mattino hanno cominciato ad affollare il lungomare di Bari e largo Giannella per l'incontro ecumenico di ...

Papa Francesco incontra Emmanuel Macron : Il Presidente della Francia Emmanuel Macron si trova oggi a Roma e l'appuntamento sicuramente più importante della sua agenda odierna è stato quello con Papa Francesco, che lo ha ricevuto stamattina nella Sala della Biblioteca del Palazzo Apostolico Vaticano.I due leader, affiancati da un interprete, sono rimasti a colloquio per circa un'ora e subito dopo c'è stato il tradizionale scambio di regali. Il Santo Padre ha donato a Macron il ...

Papa Francesco incontra i malati di Sla : una stretta di mano lunga 350 persone : Con partenza da Castelletto Sopra Ticino, alla Granfondo hanno partecipato, oltre a personaggi noti dello sport e dello spettacolo come i campioni di ciclismo Noemi Cantele e Eugeni Berzin, Linus di ...