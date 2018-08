Il Papa al Circo Massimo per l’incontro con i giovani italiani 

Il Papa ai giovani del Circo Massimo : 'Non lasciatevi rubare i sogni' - : Il Pontefice ha incontrato oltre 70mila ragazzi, arrivati nella Capitale da tutta Italia, nel corso della due giorni "Per mille strade, verso Roma". Francesco li ha esortati a non aver paura di ...

Papa Francesco al Circo Massimo : incontro con 70mila giovani : Papa Francesco è arrivato al Circo Massimo, dove questo pomeriggio presiede la veglia con i giovani italiani, giunti a decine di migliaia da 195 diocesi della Penisola (sulle 226 totali) per i due giorni d'incontro col Pontefice dal motto "Per mille strade, verso Roma", promossi oggi e domani dalla Cei in vista del Sinodo di ottobre.Dopo alcuni giri in 'Papamobile' nell'area dell'incontro e dopo l'indirizzo di saluto al Papa di una ...

