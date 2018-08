Il nazionalismo italiano? Tanta Roma antica e poca America moderna

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Nel 1904 apparve in, per i tipi della casa editrice Treves che pubblicava molti autori nazionalisti, il volume Vigor di vita. Era una raccolta di scritti e discorsi - l'edizione originale apparsa nel 1900 si intitolava The Strenuous Life - di Theodore Roosevelt, divenuto nel 1901 presidente degli Stati Uniti a seguito dell'assassinio di Willian McKinley. Teddy Roosevelt, all'epoco più che quarantenne, si era costruito una immagine vincente: da quel ragazzo esile e malaticcio che era in gioventù si era trasformato con la forza della volontà in un uomo robusto, amante dello sport, della vita all'aria aperta e dell'avventura. La sua carriera politica era stata rapida: governatore di New York e vicepresidente di McKinley.Il libro e le idee di Roosevelt non passarono inosservate neppure in Italia dove, per usare una celebre espressione dello storico Gioacchino Volpe, spirava un ...