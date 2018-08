Il mondo nella mia penna La Serpara immaginata - 18

RAI 1 * VIAGGIO NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provenienti da tutto il mondo dialogare e pregare con ... : ... il bilancio dell'incontro del Papa e i leader delle Chiese cristiane a Bari; i cinquant'anni della Humanae Vitae, la discussa enciclica di Paolo VI; il rapporto fra scienza e fede nelle interviste ...

RAI 1 * VIAGGIO NELLA CHIESA DI FRANCESCO : nella puntata del 30 luglio vedrà giovani provenienti da tutto il mondo dialogare e pregare con Papa Francesco - : ... regia di Nicola Vicenti, accende i riflettori su Rai1, lunedì 30 luglio alle ore 00.25, sull'anteprima di Roma che, l'11 e il 12 agosto prossimi, vedrà giovani provenienti da tutto il mondo ...

Lo yacht più grande del mondo ad Ostia / Video - 142 metri di lunghezza per 12mila tonnellate di stazza : Lo yacht più grande del mondo ad Ostia, Video: 142 metri di lunghezza per 12mila tonnellate di stazza. L'albero maestro raggiunge addirittura cento metri, numeri da record.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:38:00 GMT)

Nutella - si cercano 90 assaggiatori/ Ferrero offre il lavoro più bello del mondo nella sede di Alba : Nutella, si cercano 90 assaggiatori. Ferrero offre il lavoro più bello del mondo nella sede di Alba. Per due giorni a settimana potremo assaggiare la nota crema(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 13:53:00 GMT)

?Lo yacht più grande del mondo fa tappa a Santa Marinella : Lo yacht più grande del mondo è arrivato a Santa Marinella. O meglio, davanti alle coste della cittadina laziale, poichè "A", questo il nome della barca, è...

Lo yacht a vela più grande del mondo arriva a Santa Marinella - E' di un miliardario russo -FOTO - VIDEO : Lo yacht più grande del mondo è arrivato a Santa Marinella. O meglio, davanti alle coste della cittadina laziale, poichè "A", questo il nome della barca, è...

Scherma - Mara Navarria MAMMA MONDIALE! Campionessa del mondo nella spada - apoteosi a 33 anni! : Prima giornata di medaglie ai Mondiali di Scherma di Wuxi e primo oro per l’Italia. Mara Navarria è la nuova Campionessa del mondo di spada femminile, dopo aver sconfitto in finale la rumena Ana Maria Popescu con il punteggio di 13-9. Un vero e proprio capolavoro quella della friulana, che ha chiuso con il massimo risultato la sua miglior stagione della carriera, centrando anche la conquista della Coppa del mondo. Una vittoria di grandi ...

Scherma - Mara Navarria MAMMA MONDIALE! Campionessa del mondo nella spada - apoteosi a 33 anni! : Prima giornata di medaglie ai Mondiali di Scherma di Wuxi e primo oro per l’Italia. Mara Navarria è la nuova Campionessa del mondo di spada femminile, dopo aver sconfitto in finale la rumena Ana Maria Popescu con il punteggio di 13-9. Un vero e proprio capolavoro quella della friulana, che ha chiuso con il massimo risultato la sua miglior stagione della carriera, centrando anche la conquista della Coppa del mondo. Una vittoria di grandi ...

Be kind - un viaggio gentile nella diversità : dove si scopre un mondo in cui la felicità è possibile per tutti : “Essere diversi è come un elefante con la proboscide corta: una rarità”. Lo spiega Nino, il giovanissimo protagonista di Be kind, documentario in Concorso all’ultimo Taormina Film Festival. Bisogna avere un animo gentile per entrare e vivere le immagini che Nino Monteleone, con mamma Sabrina Paravicini, scrittrice e attrice con Monicelli e Lizzani, raccolgono per questo poema sulla diversità declinata ad un sorprendente plurale. Intanto a Nino ...

Quali club hanno avuto più campioni del mondo nella storia? : Ma nella storia di tutti i Mondiali, Quali sono i club che hanno avuto più campioni del mondo? Al primo posto di questa speciale classifica c'è la Juventus , che ha avuto complessivamente ben 25 ...

Chris Hemsworth in missione nella terra più pericolosa del mondo : 12 uomini in missione nella terra più pericolosa del mondo devono affrontare 50,000 talebani, combattendo contro carrarmati e lanciarazzi in un territorio controllato dai fondamentalisti. Per ...

Francia campione del mondo dopo una partita incredibile - ma è questa Croazia leggendaria a entrare nella storia [FOTO] : 1/19 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Atletica - storica Italia : è campione del mondo nella staffetta 4×400 Under 20 : A Tampere (Finlandia) Gjetja, Romani, Sibilio e Scotti fanno l'impresa conquistando una vittoria straordinaria nella staffetta 4x400: primato Italiano col tempo 3:04.05, battuti Stati Uniti e Gran Bretagna. Mai una staffetta Italiana era salita sul gradino più alto del podio iridato a qualsiasi livello.Continua a leggere

"Il mondo nella mia penna. La Serpara immaginata" - 12 : Ma quello che mi stupisce di più è che ha suscitato in me delle emozioni che non avrei mai sentito e immaginato di provare, perché il calcio non è il mio sport preferito e non mi piace giocarci in ...