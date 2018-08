“Il Milan sta mettendo tutte le sue forze su Milinkovic-Savic” | la rivelazione

Maldini : “Il Milan deve migliorare la posizione della scorsa stagione” : Paolo Maldini non parla apertamente di Champions League ma ammette che l’obiettivo del Milan sia ”migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso”. Il sesto posto, in sintesi, non basta per l’ex capitano rossonero che ammette: ”Abbiamo – ammette il dirigente durante la conferenza di Pepe Reina e Ivan Strinic – una squadra competitiva. migliorare di un posto sarebbe bello, di due ...

Maldini : “Il Milan deve migliorare la poszione della scorsa stagione” : Paolo Maldini non parla apertamente di Champions League ma ammette che l’obiettivo del Milan sia ”migliorare la posizione in classifica dell’anno scorso”. Il sesto posto, in sintesi, non basta per l’ex capitano rossonero che ammette: ”Abbiamo – ammette il dirigente durante la conferenza di Pepe Reina e Ivan Strinic – una squadra competitiva. migliorare di un posto sarebbe bello, di due ...

Milan - il presidente Scaroni svela : “Il ruolo di amministratore delegato? E’ una scelta che va fatta con calma” : Il numero uno del Milan sottolinea come nelle prossime settimane verrà nominato il nuovo amministratore delegato rossonero “Ne parleremo dopo le vacanze, non pongo scadenze ravvicinate, è una scelta importante e deve essere fatta con calma“. Il presidente del Milan Paolo Scaroni si esprime così sulla scelta del nuovo amministratore delegato del club rossonero. “Non contemplo di andare avanti a lungo con le deleghe totali ...

MILAN - CALHANOGLU DIVORZIA DALLA MOGLIE SINEM GUNDOGDU/ “Il mio onore e quello della mia famiglia nel fango” : MILAN, CALHANOGLU DIVORZIA DALLA MOGLIE SINEM GUNDOGDU: “E' successo qualcosa di grave e imperdonabile”. Le ultime notizie sull'annuncio su Instagram del calciatore turco(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 12:36:00 GMT)

Milan - Gattuso allo scoperto : “Il mercato crea malumore. Rischio il posto? Dico che…” : Gattuso allo scoperto- Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, analizzando l’attuale fase di mercato del Milan e dei piccolo malumori dovuti alle continue voci di mercato riguardanti tutto l’ambiente rossonero. “IO LAVORO CON VOGLIA E PROFESSIONALITA'” “Leggo tutti i giorni che Rischio il posto. La tranquillità deve dartela la voglia di lavorare e la […] L'articolo Milan, Gattuso allo scoperto: ...

Commisso : “Il Milan? Sono ancora in gioco” : “Il Milan? Sono ancora in gioco, sia con Yonghong Li sia con il fondo Elliott”. Sono le parole Rocco Commisso sull’acquisizione del Milan, in attesa di possibili svolte societarie, in un’intervista a Sky Sport nella quale rivela la sua fiducia di acquisire il club subito da Yonghong Li o successivamente da Elliott. “Ero vicino a chiudere l’operazione con Yonghong Li? Quello che è stato detto è basato sui ...

Lavoro - giudice di Milano : “Il rider non è un lavoratore subordinato” : Lavoro, giudice di Milano: “Il rider non è un lavoratore subordinato” Lavoro, giudice di Milano: “Il rider non è un lavoratore subordinato” Continua a leggere L'articolo Lavoro, giudice di Milano: “Il rider non è un lavoratore subordinato” proviene da NewsGo.

Il tribunale di Milano condanna Autogrill : “Il lavoro festivo è solo volontario - non obbligatorio” : Il lavoro festivo non può essere obbligatorio. A riconoscere il diritto è una sentenza del tribunale civile di Milano basata sul ricorso di due lavoratrici contro la società Autogrill. Secondo i giudici milanesi, è giusto riconoscere "il diritto soggettivo delle lavoratrici ad astenersi dal lavoro nelle festività" e dunque non è possibile obbligare un dipendente a lavorare nelle feste comandate contro la sua volontà.Continua a leggere

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : “Il governo deciderà presto”. Sala : “Milano ha più possibilità di vincere” : Sono giorni decisivi per la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo che il nostro paese aveva presentato al CIO tre città, Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo, ora è arrivato il momento di scegliere la location definitiva da candidare ufficialmente. In merito alla questione ha parlato oggi il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, che ha dichiarato così all’Ansa: “Sulle Olimpiadi il governo parlerà presto e parlerà chi ...

Bogarelli “Il Milan vale più di 1 miliardo” : “Il Milan è un asset importante, credo che valga oltre un miliardo di euro e in molti lo stanno seguendo”. Ne è convinto Marco Bogarelli, l’ex manager di Infront, che oggi affianca Mediapro nella partita per i diritti tv della Serie A e, secondo alcuni rumor, starebbe giocando anche al fianco di investitori interessati al club rossonero. “Al momento no. Oggi sono concentrato sui diritti tv – chiarisce Bogarelli ...

Lotta alla mafia - “Illegalità - quanto ci costi?” : Roma e Milano a confronto sul tema della giustizia : I protagonisti dell’inchiesta mafia Capitale in trasferta a Milano per confrontarsi con i vertici delle istituzioni regionali sul tema della giustizia. Da un lato il presidente della Lombardia Attilio Fontana e il procuratore della Corte dei Conti regionale Salvatore Pilato, dall’altro il pm Paolo Ielo, giovane procuratore ai tempi di Mani Pulite e titolare dell’inchiesta mafia Capitale e il generale Cosimo di Gesù, protagonista delle più ...