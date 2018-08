Il gioiello speciale che Meghan conserva per la figlia

vanityfair

(Di sabato 11 agosto 2018) Sia Harry siaMarkle hanno espresso il desiderio di diventare genitori, e sembra che la duchessa abbia già un cimelio di famiglia pronto per essere tramandato. In un’intervista del 2015 con Hello! ha confessato di essersi concessa un orologio Cartier per celebrare il successo della serie Suits. «Ho sempre desiderato l’orologio Cartier French Tank», ha spiegato. «Quando ho saputo che la serie era stata riconfermata per la terza stagione, ho completamente perso la testa e acquistato la versione bicolore». LEGGI ANCHEMarkle, vegana part-time Sul, l’ex attrice ha anche fatto incidere un messaggio personalizzato e ha aggiunto che volevarlo per una ragione. «Ho fatto incidere sul retro “To M.M. From M.M.” e ho intenzione di darlo a miaun giorno», ha detto. «Questo è ciò che rende speciali i gioielli, il legame ...