Il figlio rapper di Gianni Morandi risponde agli insulti sotto al suo videoclip VIDEO

Tredici Pietro - il debutto da trapper del figlio di Gianni Morandi : «Sono l’ultimo arrivato ma anche l’ultimo ad andarsene» dice in Pizza e fichi, il suo primo singolo, Tredici Pietro. E sembra subito chiaro che il ragazzo abbia intenzione di prendersi il suo bello spazio nella scena trap nostrana, magari cercando anche di lasciare il segno. Come d’altra parte ha fatto (e continua a fare) il padre nella musica leggera italiana. Perché Tredici Pietro non è altri che Pietro Morandi, terzogenito ...