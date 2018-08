Il figlio di Tina bocciato | lei gli regala un iPhone | bufera in rete | poi la

Tina Cipollari : il figlio viene bocciato - lei gli regala un iPhone da 1000 Euro. Bufera sul web : Una curiosa notizia su Tina Cipollari, negli ultimi giorni, sta facendo il giro dei media italiani. Stavolta non c’entrano la sua futura partecipazione a Uomini e Donne, la relazione – nata da alcuni mesi – con Vincenzo Ferrara, o l’ex marito Kikò Nalli, bensì il figlio Francesco. Come riportano il Messaggero e il Fatto Quotidiano, sembra infatti che il ragazzino, secondogenito di Tina e Nalli, sia stato bocciato in prima media. ...

Uomini e Donne/ Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato - presto un figlio? "Vorrei vivesse in Argentina" : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato, dopo la crisi pronti a diventare genitori: ecco tutte le news sulla coppia(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 22:20:00 GMT)

Mostra il Rolex al polso - il figlio di Costacurta e Martina Colombari vessato dagli hater : le vomitevoli minacce [GALLERY] : Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari bullizzato su Instagram, Achille ed i commenti riprovevoli sotto le sue foto social Da ‘Mi scopo tua madre‘ a ‘Ti accoltello‘: questi sono i commenti da brividi che si leggono sotto l’ultima foto Instagram di Achille Costacurta. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari è stato preso d’assalto sui social dopo che ha condiviso una storia in cui ...

Tina Turner - lo struggente addio al figlio suicida : 'Resterà per sempre il mio bambino' : Quella di cui vi stiamo per parlare è un'altra di quelle vicende di cui non si vorrebbe mai avere notizia. Purtroppo, il figlio di Tina Turner, nome d'arte di Anna Mae Bullock, famosissima cantante svizzera e di origine statunitense, infatti, si è tolto la vita a soli cinquantanove anni di età. Inutile dire come il tragico evento abbia colpito particolarmente la madre che, infatti, ha voluto esprimere tutto il suo dolore tramite un post ...

Tina Turner - l'addio al figlio con le ceneri nell'oceano : Il momento più straziante, più innaturale per un genitore: la morte di un figlio . Tina Turner si è trovata a vivere questo momento in queste settimane, a causa della scomparsa del suo primogenito ...

Tina Turner : su Twitter - l’ultimo (commovente) saluto al figlio scomparso : Tina Turner pubblica su Twitter una foto dell’ultimo saluto a suo figlio, morto suicida lo scorso 4 luglio. Le sue ceneri disperse in mare, con una rosa come ultimo omaggio. Il 4 luglio del 2018 Tina Turner ha dovuto dire addio al suo adorato figlio, Craig Raymond, trovato morto a Studio City. L’uomo, di soli 59 anni, si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola nel suo ufficio di Los Angeles, dove lavorava come agente immobiliare. Una ...