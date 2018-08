Il delitto dell’armadio

vanityfair

(Di sabato 11 agosto 2018) Roma, quartiere Talenti. Alle 5 del pomeriggio del 12 aprile 1994 quattro persone entrano in un appartamento di via Domenico Oliva 8. La casa è un po’ in disordine: i piatti sporchi in cucina, due bicchieri su un comodino, qualche cicca di sigaretta. Ovunque, un intenso odore di mastice. Proviene dall’armadio in camera da letto. Le ante sono sigillate. All’interno, sepolta sotto un cumulo di vestiti, c’è una donna. Indossa un pigiama, ha una busta di plastica in testa. È morta. La donna si chiama Antonella Di Veroli e ha 47 anni. Fa la consulente del lavoro e ha lo studio in una stanza dell’appartamento di sua madre. Le sue ultime notizie risalgono al 10 aprile, una domenica. Antonella ha trascorso tutto il giorno con un’amica. Poi è tornata a casa, si è preparata la cena, ha fatto diverse telefonate. L’ultima alle 23. La mattina dopo, lunedì 11 ...