«Il Dalai Lama non è in pericolo e sta bene»

corriere

: «Il Dalai Lama è malato»: ora la difficile successione - Corriere : «Il Dalai Lama è malato»: ora la difficile successione - katerinyistan : RT @Corriere: Il portavoce di Sua Santità «Il Dalai Lama sta bene e non è in pericolo di vita» - Corriere : Il portavoce di Sua Santità «Il Dalai Lama sta bene e non è in pericolo di vita» -

(Di sabato 11 agosto 2018) ...immediata della smentita dell'articolo in questione che diffonde informazioni non corrispondenti al vero e che potrebbero essere fortemente destabilizzanti per milioni di persone in tutto il mondo ...