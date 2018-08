Il Chelsea di Sarri domina sull' Huddersfield | 3-0 in trasferta

Chelsea - Sarri : "Higuain piccolo rimpianto. De Laurentiis mi nomina spesso? Gli manco..." : Non sarà ancora il Chelsea che vuole lui, ma partire con il piede giusto in Premier League fa tutta la differenza del mondo per Maurizio Sarri. Perché alla vigilia della partita in casa del neopromosso Huddersfield, con l'amarezza ancora viva per la sconfitta nel Community Shield contro il City, l'allenatore italiano ...

Chelsea - Sarri : 'Higuain piccolo rimpianto. De Laurentiis parla sempre di me? Si vede che gli manco...' : Buona la prima per Maurizio Sarri in Premier League, che con il suo Chelsea travolge 3-0 l'Huddersfield. Al termine del match, il tecnico spiega a Sky Sport : 'Non è ancora del tutto il mio Chelsea, oggi abbiamo vinto più per la qualità dei singoli che per l'organizzazione tattica. Sono soddisfatto che la squadra abbia saputo soffrire, siamo venuti ...

Premier League - Huddersfield-Chelsea 0-3 : Sarri - buona la prima : HUDDERSFIELD, Inghilterra, - Forse nemmeno Sarri se l'aspettava così bello il suo esordio in Premier League. Il suo Chelsea strapazza l'Huddersfield a domicilio e comincia come meglio non poteva il ...

Sarri vince la prima - Chelsea ok : Parte col piede giusto l'esperienza in Premier League di Maurizio Sarri. Dopo la sconfitta col City nel Community Shield, il suo Chelsea vince per 3-0 sul campo dell'Huddersfield: la sblocca Kantè al ...

Premier : il Chelsea di Sarri vince con l'Huddersfield - Jorginho gol su rigore : Buona la prima per Maurizio Sarri in Premier. Il suo Chelsea soffre nel primo tempo, ma passa in casa dell'Huddersfield. Reti nella prima frazione di gioco di Kanté, gran spunto di Willian sulla ...

Premier League - alle 16 debutta il Chelsea di Sarri : Kepa e Jorginho titolari : HUDDERSFIELD-Chelsea LIVE h 16 Formazioni ufficiali Huddersfield, 4-4-2,: Lossl; Smith, Schindler, Kongolo, Lowe; Parra, Hogg, Billing, Jorgensen; Mounie, Kachunga. All: Wagner Chelsea, 4-3-3,: Kepa;...

Chelsea - Maurizio Sarri : 'Rosa al completo con l'arrivo di Kovacic - sono davvero felice' : Poi un pensiero sulla cessione di Courtois: "La volontà del giocatore era chiara, voleva andare a Madrid, a bbiamo forse perso uno dei più importanti portieri al mondo ma ne abbiamo preso Kepa che è ...

Premier League - Sarri : 'Felice della rosa del Chelsea' : 'Davvero molto felice' della rosa del Chelsea: così Maurizio Sarri, alla vigilia del suo debutto in Premier League, domani sul campo dell'Huddersfield. Nelle ultime giornate di mercato i Blues hanno ...

Sarri - molto felice rosa del Chelsea : ANSA, - LONDRA, 10 AGO - "Davvero molto felice" della rosa del Chelsea: così Maurizio Sarri, alla vigilia del suo debutto in Premier League, domani sul campo dell'Huddersfield. Nelle ultime giornate ...

