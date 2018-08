Il centro storico di Napoli a pezzi | palazzo Pinelli ' incerottato'

Achiropita - limiti accesso centro storico : ... coordinata dal presidente della commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli Giuseppe CALABRÒ e dal Commissario Capo, il Vicequestore Giuseppe Giuseppe MASSARO . - Obiettivo dell'ordinanza è ...

Estate nissena. Eventi nei quartieri - concerti in centro storico - mostre e laboratori : In fase di definizione le attività di settembre che riguardano gli spettacoli musicali per piccole piazze e caffè concerto e le attività al quartiere Provvidenza con l'associazione Creative Spaces . ...

Con Orsomarso music festival parte nel centro storico la stagione di spettacoli estivi : ... in collaborazione con la locale Pro Loco, con la banda musicale Santa Cecilia e con tante altre associazioni ed enti, che hanno patrocinato gli spettacoli in cartellone. Si arriverà sino a ...

Orsomarso Music Festival; parte nel centro storico la stagione di spettacoli estivi : ... in collaborazione con la locale Pro Loco, con la banda Musicale Santa Cecilia e con tante altre associazioni ed enti, che hanno patrocinato gli spettacoli in cartellone. Si arriverà sino a ...

Calci e pugni in faccia alla madre - arrestato 32enne nel centro storico di Napoli : Calci e pugni in faccia e sul corpo alla madre di 75 anni. Con questa accusa i Carabinieri hanno arrestato a Napoli un 32enne. La donna è stata portata in ospedale per una serie di fratture al volto. ...

Una due giorni con gli artisti di strada nel centro storico di Mesagne : Spettacoli e teatrini allieteranno i presenti, rapiti dalla creatività della Sand - Art, protagonista nei quadri di sabbia. In una contemporaneità di intrattenimento globale e tecnologico alla ...

A Senise centro storico e peperone Igp protagonisti con 'U strittul ru zafaran' : Qui i visitatori saranno accompagnati dagli spettacoli di artisti di strada, street band, animazione per i più piccoli, mercatini. In piazza Barletta alle ore 21.00 avrà inizio l'esibizione di ...

Vicenza. In agosto numerose attività in centro storico e nei quartieri : Fino a giovedì 30 agosto al centro La Locomotiva in via Rismondo 2 “La Superscuola”, percorso di un progetto. Esposizione

Umbertide - centro storico diventa cantina a cielo aperto - Torna 'Calici sotto la Rocca' : Tutto nella splendida cornice del centro storico, vestito a festa per l'occasione, tra musica dal vivo, dj e originali spettacoli artistici. Ulteriore chicca della serata sarà la possibilità di ...

“C’è una donna nuda in vetrina”. L’incredibile scena in pieno centro storico - davanti a tutti : Immaginate di attraversare il centro della città, passando per le vie principali così da dare un’occhiata di tanto in tanto agli articoli esposti dai negozi, magari facendovi due conti in tasca e iniziando a pianificare i prossimi acquisti. E di trovarvi di fronte, di colpo, una scena a luci rosse, un uomo intento a fare sesso con due prostitute in vetrina, davanti a tutti, come nulla fosse. Ecco, ora avete idea dell’imbarazzo ...

Genova - blitz contro spacciatori del centro storico con arresto ritardato : La Polizia ha portato a conclusione l'operazione 'Labirinto 2', che ha permesso di far emettere 13 provvedimenti cautelari con l'arresto ritardato per altrettanti spacciatori che operavano nei vicoli ...

Estemporanea d'arte nel centro storico di Pizzo : ... scultura e grafiche che andremo a realizzare dopo ferragosto, capace di coinvolgere affermati talenti e giovani speranze del mondo dell'arte calabrese a cimentarsi in una prova che ha tutto il ...

Napoli - dormitorio all'aperto in piazza : ecco il «grand hotel» centro storico : Ormai i residenti le hanno cambiato nome. Adesso la chiamano «piazza del degrado maggiore», perché lo scempio che la celebre piazza del centro storico sta vivendo è...

Napoli - dormitorio all'aperto in piazza : ecco il 'grand hotel' centro storico : Ormai i residenti le hanno cambiato nome. Adesso la chiamano 'piazza del degrado maggiore', perché lo scempio che la celebre piazza del centro storico sta vivendo è l'emblema del degrado in cui versa ...