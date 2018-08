Il bluff dell' Iva flessibile non cambia lo scenario | manovra 2019 in deficit

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Spostare, valutare, modificare, innovare. Il governo ha usato molte formule per indicare la strategia di avvicinamento alla prossima legge di Bilancio ma, guardando attentamente al ballettoe dichiarazioni, la sensazione è che tutto sia destinato grosso modo a rimanere com'è. Anche l'intervento sull'Iva per disinnescare le clausole di salvaguardia, infatti, si annuncia come un'operazione sostanzialmente inperché anche l'annunciata "flessibilità"e aliquote non si dovrebbe tradurre in altro che in una variazionea tassazione di beni e servizi.Da quello che ha lasciato intendere il ministero'Economia, infatti, l'intenzione è di modificare il regime a cui sono sottoposti alcuni prodotti. Ora è difficile ipotizzare che, ad esempio, agrumi e basilico fresco possano passare dal 4 al 22% di imposta, ma nel largo campo'aliquota ridotta al 10% ci sono alcune voci ...