Il bilancio di Conte

Primo bilancio di Conte : 'è iniziato il cambiamento - fra poco nuove sfide' : "Non è un esecutivo distante ma ha la sensibilità politica per soddisfare i vostri sogni", ha aggiunto. Parla di risultati straordinari sul fronte immigrazione, promette una manovra seria e rigorosa ...

Consob contesta al Sole 24 Ore falso in bilancio e manipolazione mercato : Per un giornale che si occupa di economia e finanza e che è quotato in Borsa è un colpo terribile alla sua credibilità, che rischia di aprire alla strada ad altre tegole. Sul banco degli imputati ci ...

Conte : la Legge di bilancio sarà seria - rigorosa e coraggiosa : Roma, 8 ago., askanews, - "La ragione dell'incontro è mettere apunto una manovra seria, rigorosa, coraggiosa, perchè saràaccompagnata da riforme strutturali in cui riponiamo moltafiducia perchè ...

Vertice sulla manovra di bilancio - Conte e Tria confermano flat tax e reddito di cittadinanza ma non dicono come troveranno i soldi : ... reddito di cittadinanza, in una legge di bilancio che deve fare i conti con un'economia in rallentamento e un deficit pubblico in crescita. Il quesito, in termini concreti, è rappresentato dalle ...

Expo della Contea : bilancio positivo : Chiusi i battenti per Expo della Contea è tempo di bilanci. Soddisfatti gli organizzatori che parlano di obiettivi raggiunti.

G7 - Conte : per Italia bilancio positivo : 22.53 "Il bilancio complessivamente positivo per l'Italia. Sono stati due giorni intensi". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a fine G7. "Il rapporto con Trump è stato subito molto cordiale.C'è stata grande apertura nei miei confronti e ha dimostrato attenzione per questa nuova esperienza di governo". Sul fronte economico: "Il colloquio" con Lagarde,direttrice Fmi, "è stato assolutamente sereno, toni distesi: nessuna ...

G7 - Conte : 'bilancio positivo - con Usa rapporto strategico'. DIRETTA | : Il presidente del Consiglio italiano, a margine del vertice a Charlevoix, ha anche auspicato "la politica del dialogo" per riammettere Mosca ai summit internazionali