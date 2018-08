il bilancio del servizio straordinario della della Compagnia Carabinieri di Brindisi per

San Giovanni in Marignano - compagnia Teatro Plautino termina gestione del 'Massari - bilancio positivo : Particolarmente felice la proposta di spettacoli per bambini e famiglie, che hanno colorato e mostrato un Teatro gremito nelle domeniche invernali». L'Assessore alla Cultura, Michela Bertuccioli ...

Terremoto Indonesia - nuova scossa di magnitudo 5.9 a Lombok/ Ultime notizie : guerra sul bilancio delle vittime : Terremoto Indonesia, bilancio vittime si aggrava: sale a 347 il numero dei morti a Lombok. Migliaia di sfollati e persone ancora vive sotto le macerie.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 10:30:00 GMT)

bilancio positivo per la gestione del teatro 'Massari' di San Giovanni in Marignano : Particolarmente felice la proposta di spettacoli per bambini e famiglie, che hanno colorato e mostrato un teatro gremito nelle domeniche invernali.' L'Assessore alla Cultura, Michela Bertuccioli ...

Ultimo vertice di governo prima della pausa estiva : sullo sfondo la legge di bilancio e come trovare le coperture : Il ministro dell'Economia ribadisce l'impegno a far partire sia flat tax che reddito di cittadinanza, senza rinunciare alla riduzione del debito e senza strappi con l'Ue. Prevista la riforma graduale delle pensioni e ...

Indonesia : sale a 347 morti il bilancio del sisma : sale a 347 il numero dei morti del terremoto di magnitudo 6,9 che ha colpito l'isola di Lombok domenica sera. Lo scrive l'agenzia di stampa statale Indonesiana Antara, citando un rapporto dei leader dei distretti colpiti nel nord dell'isola consegnato alla sezione regionale dell'Agenzia nazionale per i disastri. Il distretto più colpito è quello di Kayangan, nel nord dell'isola, con 171 morti, 1.447 feriti e 165mila sfollati. Tra i ...

Juve - il bilancio della tournéè : Cancelo subito al top - Perin meglio di Szczesny : La vera Juve, al netto dell'arrivo di Blaise Matuidi che avverrà venerdì, nasce domani, mercoledì 8 luglio, alla Continassa. In attesa di riunire il gruppo degli 'americani' con quello dei reduci dal ...

Nella Legge di bilancio i provvedimenti sulle pensioni - ma deludenti un po' per tutti : Le pensioni e il loro inserimento nel pacchetto previdenziale della prossima Legge di Bilancio 2019, continuano a tenere banco Nella discussione quotidiana. Intanto, mentre il ministro dell'Interno Matteo Salvini continua a parlare di smontaggio della Fornero e di quota 100 subito, anche il taglio delle pensioni d’oro viene posticipato. Un evidente segnale delle difficolta' a operare da parte del governo in materia previdenziale. La ...

Si aggrava il bilancio dell'incendio a Bologna : 67 feriti di cui 2 gravi : È di 67 feriti, di cui due in gravi condizioni, il primo bilancio ufficiale del violento incendio scoppiato in tangenziale a Borgo Panigale a Bologna. Secondo i primi dati dell’Asl del capoluogo emiliano, 55 pazienti sono stati trasportati all’ospedale Maggiore di Bologna con ustioni dal primo al terzo grado. Alcuni di questi (in tutto 18 persone) sono state poi mandati negli ospedali delle vicinanze, a Budrio, San Giovanni e ...

Bologna - esplode un Tir : enorme incendio nel raccordo autostradale. Uno scenario apocalittico e un bilancio drammatico delle vittime… (FOTO/VIDEO) : Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime Tra le persone colpite, quattordici sono gravi. A fuoco il ponte della tangenziale, parzialmente crollato. Esplose le auto di due concessionarie. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze e polizia. Chiuso il tratto di Casalecchio in entrambe le direzioni Bologna – Uno scenario apocalittico. E un bilancio drammatico delle vittime: un morto e 55 feriti, di cui 14 gravi, secondo ...

L'estate calda della Legge di bilancio : Sembra che i vertici governativi in materia non finiranno , visti i tempi relativamente stretti: il 27 settembre dovranno essere presentati la nota di aggiornamento al DEF, Documento di Economia e ...

In California si aggrava il bilancio delle vittime del Carr Fire : Al momento sono 7 le vittime dell’incendio che da 2 settimane sta devastando lo Stato americano della California. Il Carr

Terremoto in Indonesia - il bilancio delle vittime si aggrava ora dopo ora : Almeno 91 morti per il Terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito l'isola di Lombok, in Indonesia. Alcune località colpite...