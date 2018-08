Il basket italiano ha forse trovato il suo prodigio - si chiama Nico Mannion : Le doti fisiche per poter dedicarsi a più sport non mancano. L'altezza, di poco superiore al metro e novanta, non è certo un problema; l'elevazione e la capacità di galleggiare in aria, neanche. Ma è ...

basket NBA : Sergio Scariolo sarà assistente di Nick Nurse ai Toronto Raptors - è il secondo allenatore italiano dopo Messina a fare il grande salto : Non c’è più soltanto Ettore Messina tra gli allenatori italiani sbarcati nella NBA. Da poche ore, anche Sergio Scariolo è arrivato ufficialmente nella massima lega professionistica americana. La destinazione, per il coach bresciano, è quella dei Toronto Raptors col ruolo di vice di Nick Nurse. Stando alle notizie provenienti dall’altra parte dell’Oceano, Scariolo sarebbe stato fortemente voluto dal GM dei Raptors, Masai ...

basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : l’Italia sfida l’Olanda - i tulipani ai raggi X. Yannick Franke scomoda conoscenza del campionato italiano : Dopo la sconfitta contro la Croazia, l’ItalBasket vuole chiudere la prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 da vincente nel match contro l’Olanda (domenica 1° luglio, ore 18.00). Un successo in più infatti avrebbe un certo peso nel turno successivo, dato che nel prossimo raggruppamento le nazionali partono con i punti ottenuti nel primo girone a quattro squadre. I Paesi Bassi dopo il largo successo contro la Romania si ...

basket – Un cognome - una garanzia : Matteo Spagnolo al Real Madrid - è il primo italiano nella storia : Matteo Spagnolo sarà presto un giocatore del Real Madrid: il giovane playmaker è il primo italiano a vestire la maglia dei Galacticos Facciamo un piccolo strappo alla regola. Quando si dice: “un (cog)nome una garanzia”. Matteo Spagnolo avrà la Spagna nel suo futuro. Il giovane playmaker (15 anni) è stato appena ingaggiato dal Real Madrid, diventando il primo italiano della storia a vestire la maglia dei Galacticos. Spagnolo ha dichiarato: ...

L'Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile dopo aver battuto in Gara-6 l'Aquila Trento per 96 a 71. Per la squadra di Milano è il 28esimo scudetto nella storia e il terzo negli ultimi cinque anni.