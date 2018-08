I risparmi degli italiani in mano alle banche | sui conti oltre 4mila miliardi di euro

Cdp - perché tutti puntano sulla Cassa? Nei suoi forzieri 340 miliardi di risparmi o degli italiani : La Cassa depositi e prestiti è da sempre l'oggetto del desiderio della politica. Nei suoi forzieri sono custoditi 340 miliardi di risparmio degli italiani , in gran parte raccolto attraverso i Buoni ...

Vitalizi - stop agli assegni d’oro degli ex parlamentari. risparmi per 40 milioni : Il nuovo sistema in pratica ricalcola tutti i Vitalizi finora percepiti sulla base del sistema contributivo. Ma già si annunciano ricorsi...