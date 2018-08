I nuovi amici del popolo

MotoGp – Valentino Rossi e i nuovi amici a quattro zampe : la prima FOTO del Dottore con i golden retriever - i nomi : Valentino Rossi e la prima FOTO con i suoi nuovi amici a quattro zampe: il Dottore con i cuccioli di golden retriever Valentino Rossi ha disputato il Gp della Repubblica Ceca con un’importante novità: in attesa di novità tecniche da parte del team, il Dottore ha sfoggiato un nuovo schienale sul sedile della sua M1. Due nuovi amici sulla moto del nove volte campione de mondo: al fianco del gatto, amico fedele di Rossi, sono apparsi ...

MotoGp – Che tenerezza a casa di Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello segue il suo fidanzato con i nuovi amici a quattro zampe [VIDEO] : Francesca Sofia Novello segue il suo fidanzato Valentino Rossi da casa in compagnia dei nuovi arrivati: due cuccioli di golden retriever sul divano con la bella modella Tempo di qualifiche a Brno, in vista del Gp della Repubblica Ceca, in programma per domani pomeriggio sulla pista ceca. Occhi puntati sui top rider, ma non solo, che dopo le ultime due sessioni di prove libere del weekend ceco, sono pronti a sfidarsi per le migliori ...

Sieri e gel - i nuovi migliori amici dell’uomo : Ammettere di avere una beauty routine? Fino a poco tempo fa sarebbe stato impensabile per molti uomini. A metà 2018, però, lo scenario è differente e l’uomo che si cura (molto) non ha problemi a dichiararlo. Anzi, ne fa un motivo di orgoglio. Come l’ex calciatore del Manchester United e oggi imprenditore, David Beckham: finito sui giornali per le sue spese folli in trattamenti e parrucchiere, è diventato il volto di House 99, nuovo marchio ...