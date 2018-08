' I migranti vogliono Sky' | ma la Prefettura smentisce | ecco tutti gli indizi che portano

"I migranti vogliono l'abbonamento Sky" : ma di quella richiesta in realtà nessuno sa nulla : Pubblicata da un quotidiano, sui social esplode la polemica: "Questi vengono e pretendono, ma noi italiani?". Peccato che la prefettura e la cooperativa che li accoglie danno un'altra versione

Vicenza - migranti in Questura : vogliono Sky e pasti migliori/ Lega all'attacco : “Tornino di corsa in Africa” : Vicenza, migranti in Questura: vogliono Sky, pasti migliori, aria condizionata e carte d'identità. Lega subito all'attacco: “Tornino di corsa in Africa”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:01:00 GMT)

migranti - Madrid : politica Salvini a spese Europa. La replica : vogliono immigrazione fuori controllo : Alla constatazione del giornalista che anche la Germania sta realizzando una politica diversa dall'accoglienza dimostrata nel 2015, scaricando il lavoro su Turchia e Ungheria, Borrell risponde: "...

Sarost 5 - la Tunisia autorizza lo sbarco dei 40 migranti bloccati da 16 giorni. ‘Non sia precedente - vogliono andare in Europa’ : La Tunisia autorizza lo sbarco dei 40 migranti bloccati da 16 giorni sulla nave Sarost 5 al largo delle proprie coste, ma avverte: “Non sia un precedente”. Il via libera è arrivato dal premier Youssef Chahed, che ha parlato davanti al parlamento durante l’udienza dedicata al voto di fiducia al nuovo ministro dell’Interno, Hichem Fourati. “Il primo intervento di salvataggio si è svolto in una zona di competenza delle ...

Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia - Malta e Italia non vogliono : Da alcuni giorni circa 40 persone originarie dell’Egitto, del Mali, della Nigeria e del Bangladesh si trovano al largo delle coste tunisine a bordo di una nave cargo a cui è stato proibito di attraccare in porto dalla Tunisia, da Malta The post Al largo delle coste tunisine ci sono 40 migranti su una nave cargo che Tunisia, Malta e Italia non vogliono appeared first on Il Post.

Inps - Boeri : "Servono migranti per i lavori che gli italiani non vogliono fare" : Sale l'occupazione ma è boom di contratti a tempo determinato. Il presidente dell'Istituto: "Sull'immigrazione disinformazione". Polemica con Salvini

migranti - Macron : “L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria - sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” : Migranti, Macron: “L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” Migranti, Macron: “L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “L’Italia non sta vivendo una crisi migratoria, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” proviene da NewsGo.

migranti - Macron : “Lo sbarco avvenga nel porto più vicino - sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” : Migranti, Macron: “Lo sbarco avvenga nel porto più vicino, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” Migranti, Macron: “Lo sbarco avvenga nel porto più vicino, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” Continua a leggere L'articolo Migranti, Macron: “Lo sbarco avvenga nel porto più vicino, sanzioni ai Paesi che non vogliono accogliere” proviene da NewsGo.

Aquarius - vertice Macron-Conte/ Presidente Francia : “su Italia peso migranti - ci vogliono risposte Ue” : Caso Aquarius, oggi vertice a Parigi fra Conte e Macron: ultime notizie sul summit Italia-Francia, è disgelo? Salvini riapre polemica: "nave migranti in Spagna, non è una crociera"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:07:00 GMT)