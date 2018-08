I luoghi abbandonati riconvertiti più belli d’Europa

wired

(Di sabato 11 agosto 2018) Sono tanti gli scheletri die a lungo dimenticati intrisi di storia a cui è stata concessa una seconda vita. Il merito va a opere di ristrutturazione ma anche a complessi e imponenti progetti architettonici o ad ambiziose e originali iniziative sociali e culturali. Nella maggior parte dei casi questi recuperi edilizi puntano a realizzare spazi e ambienti moderni e confortevoli che rispettino però la natura del luogo, la sua memoria e i suoi aspetti ed elementi preesistenti. Andiamo allora a scoprire, in quello che è un possibile itinerario di viaggio, alcuni dei più famosi e interessanti lavori di recupero urbano in Europa, procedendo tra diverse tipologie di edifici. La Fábrica di Ricardo Bofil, capolavoro di architettura in Spagna Quella di La Fábrica più che una storia è quasi una favola. Era il 1973 quando un gruppo di architetti, capitanato da ...