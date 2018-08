I giochi Xbox progettati a 30fps potrebbero girare a 60fps su console next gen? - articolo

Xbox Game Pass : Ryse Son of Rome e Hitman tra i nuovi videogiochi del catalogo di agosto : Dopo aver rivelato qualche giorno fa quali sarebbero stati i Games with Gold di agosto per Xbox One e Xbox 360, nella giornata di oggi Microsoft ha puntualmente annunciato le new entry del catalogo del servizio Xbox Game Pass, che permette agli abbonati di accedere liberamente a una vasta libreria di titoli per Xbox One.Come apprendiamo leggendo le pagine del blog di Major Nelson, coloro che hanno sottoscritto il servizio potranno divertirsi ad ...

Al via i pre-order dell'Xbox Adaptive Controller : per dei videogiochi più accessibili e senza barriere : L'Xbox Adaptive Controller punta a rendere accessibile i videogiochi a tutti coloro che sono affetti da handicap motori o che comunque hanno dei problemi di mobilità limitata. È un'iniziativa estremamente lodevole, una delle più interessanti e degne di nota mai realizzate da un colosso come Microsoft.Proprio in queste ore si sono ufficialmente aperti i pre-order per acquistare il Controller in questione attraverso il Microsoft Store. L'Xbox ...

Silent Hill : Homecoming e Silent Hill : HD Collection sono i nuovi giochi retrocompatibili per Xbox One : La lista dei giochi retrocompatibili per Xbox One si amplia con delle gradite aggiunte che portano un po' più horror al catalogo in continua espansione.Come riporta Dualshockers, Major Nelson ha recentemente annunciato su Twitter che ora Silent Hill: Homecoming e Silent Hill: HD Collection saranno disponibili come giochi Xbox 360 retrocompatibili per Xbox One. Silent Hill: HD Collection è un remaster di Silent Hill 2 e Silent Hill 3 ...

giochi gratis di agosto per Xbox One : le previsioni sui Games With Gold : I Games With Gold di agosto 2018 avranno novità interessanti anche per i titoli destinati a Xbox One. Dopo le previsioni sui Giochi gratis del PlayStation Plus è giunto il momento di svelare tutte le indiscrezioni legate ai Giochi gratuiti per Xbox One che potrebbero essere inseriti tra i Games With Gold di agosto. I primi rumor sono state pubblicati dal portale Gearnuke, che ha così reso noto quella che potrebbe essere la lista con alcuni ...

Al via l'Ultimate Game Sale di Xbox : ecco la lista dei videogiochi in sconto : Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato l'apertura dell'Ultimate Game Sale di Xbox, l'iniziativa lanciata da Microsoft che fino al 31 luglio permetterà di usufruire di importantissimi sconti su un catalogo di oltre 700 videogiochi per Xbox One e Xbox 360.Gli sconti estivi sono attivi dalle prime ore di oggi, e possiamo finalmente fornirvi la lista di tutti i titoli che sono in offerta sul Marketplace Xbox. Tra loro troviamo alcuni ...

700 giochi in offerta su Xbox Store - nuova Xbox One prima di PS5? : Xbox Store lancia il saldi estivi, sono oltre 700 i giochi disponibili in offerta fino al prossimo 31 luglio, mentre in rete iniziano a circolare le prime indiscrezioni in merito alla prossima generazione di console Microsoft. Microsoft propone a prezzo scontato fino al 65% oltre 700 giochi per Xbox One e Xbox 360, ma è previsto uno sconto aggiuntivo del 10% per tutti gli utenti abbonati a Xbox LIVE Gold. La lista dei giochi in offerta è ...

Nuovo hardware Microsoft alla Gamescom 2018 e 25 giochi per Xbox One : Microsoft ha svelato tutto ciò che ha in programma per la Gamescom di Colonia. Inside Xbox andrà in onda il 21 agosto alle 16:30 (ora italiana) e di recente Major Nelson ha confermato che Microsoft presenzierà alla Gamescom per svelare tutte le novità in arrivo legato al brand Xbox. Per l'occasione la casa di Redmond ha annunciato una puntata speciale dello show Inside Xbox, che sarà trasmessa proprio in diretta dalla famosa fiera. Proprio ...

Ultime offerte videogiochi per Amazon Prime Day del 17 luglio tra Xbox One X e Super Mario Odyssey : L'Amazon Prime Day c'è anche oggi 17 luglio fino a mezzanotte e con esso anche le offerte videogiochi. Forse sono anche migliori di quelle che abbiamo visto ieri. In questo articolo elencheremo quindi tutte le offerte sui videogiochi e console, raccomandiamo di approfittarne prima che sia troppo tardi. Consultate questa pagina per vedere tutte le offerte. Come prima offerta, sicuramente la migliore, segnaliamo Super Mario Odyssey a soli 39,36 ...

Xbox One - con l’aggiornamento FastStart giochi senza aspettare il download : (Foto: Microsoft) Questo mese è in arrivo una novità benvenuta per chi gioca su Xbox One: si chiama FastStart ed è una funzione pensata per permettere ai giocatori di buttarsi nei titoli appena acquistati il prima possibile e prima ancora che il download dei dati sia terminato. In realtà su Xbox One è già possibile lanciare alcuni giochi mentre ancora la console li sta scaricando: la funzione relativa si chiama Ready To Start, ma è disponibile ...

Ottime offerte Red Friday Mediaworld su videogiochi - accessori e console PS4 - Xbox One X e Nintendo Switch : Sono davvero interessanti le offerte Red Friday Mediaworld iniziate oggi 6 luglio e valide fino all'8 luglio. In questo articolo segnaliamo le offerte e i prezzi riguardanti videogiochi, accessori e console. Praticamente le offerte sono presenti su tutti i prodotti, anche sulle console di ultima generazione. offerte da poter cogliere sia online che in negozio, chiaramente fino a esaurimento scorte. Potete consultare le offerte online a questa ...

L'update di luglio di Xbox One introduce la funzione FastStart : il download dei giochi sarà molto più efficiente : Con l'arrivo sul mercato delle console che supportano il 4K e l'HDR il peso dei videogiochi è aumentato considerevolmente, e nel tentativo di evitare agli utenti attese interminabili Microsoft ha recentemente presentato la funzionalità FastStart, che debutterà in occasione delL'update di luglio per la dashboard di Xbox One.In poche parole, FastStart promette di rendere il download dei videogiochi sulla console molto più efficiente, e in un certo ...

Videogiochi indie e produzioni italiane in casa Microsoft : si è svolto oggi il terzo showcase ufficiale italiano ID@Xbox : Nella bellissima sede della Microsoft House a Milano si è tenuto oggi, per il terzo anno consecutivo, lo showcase ufficiale italiano ID@Xbox, durante il quale Microsoft ha confermato il proprio impegno a supporto degli sviluppatori indipendenti, anche e soprattutto di quelli italiani.L'azienda intende, infatti, porsi come punto di riferimento non solo per gli sviluppatori professionisti ma per tutti gli appassionati, anche quelli meno tecnici, ...

Una console di videogiochi “made in Google”? Potrebbe sfidare PlayStation e Xbox : Se guardiamo all’attuale panorama dell’industria videoludica globale, è innegabile come le piattaforme mobili Android e iOS, attraverso smartphone e tablet, siano riuscite a guadagnarsi uno spazio sempre più ingombrante nel settore dell’intrattenimento, offrendo l’accesso a esperienze di gioco divertenti e di fruizione immediata che hanno in parte raccolto quella fetta di pubblico che, fino ad oggi, si è rivolta alle ...

Xbox One : le mod nei giochi in arrivo entro questa estate [Rumor] : Quando ci riferiamo alle mod nei giochi pensiamo quasi sempre al mondo PC gaming ma presto le cose potrebbe cambiare con Xbox One… Il supporto alle mod nei videogame è già disponibile per le console targate Redmond da svariati mesi ma si tratta di una funzionalità molto limitata e compatibile con un numero ristretto di titoli tra i quali Fallout 4 e The Elder Scrolls V: Skyrim. Una nuova indiscrezione lanciata da Windows Central e basata ...