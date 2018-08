I DELITTI DEL BARLUME - IL RE DEI GIOCHI | TV8 Info streaming della fiction 11 agosto

I DELITTI DEL BarLume - Il re dei giochi su Tv8/ Le curiosità - trama e cast della fiction (11 agosto 2018) : I delitti del BarLume - Il re dei giochi va in onda su TV8 oggi, sabato 11 agosto 2018. Nel cast ci sono Filippo Timi e Carlo Monni, alla regia Eugenio Cappuccio. (Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:10:00 GMT)

Franca Leosini/ “Rincorrere i DELITTI è una passione che mi divora” : La giornalista di "Storie Maledette" racconta a Libero Quotidiano quanto la sua passione, la faccia tormentare. Ecco le storie più incredibili raccolte(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:38:00 GMT)

DELITTI anticipazioni del 21 luglio : Pistorius - via Poma e Olgiata : Delitti anticipazioni del 21 luglio – Sabato in giallo ritorna nella prima serata di Tv8 con tre nuovi casi da approfondire. L’accusa ad Oscar Pistorius, considerato l’atleta più formidabile degli ultimi anni e condannato come assassino. Il delitto di via Poma e la morte di Simonetta Cesaroni, ancora da chiarire. Ed infine il giallo dell’Olgiata e il mistero sulla morte della Contessa Alberica, risolto solo pochi anni fa. ...

Patto tra Salvini e la lobby delle armi - protestano le opposizioni 'Far West che favorisce i DELITTI' : Alla vigilia dell'audizione a Montecitorio dei rappresentanti dei fabbricanti di armi nell'ambito del recepimento della direttiva europea sulla detenzione e l'acquisizione, scoppia il caso del ...

Le Bestie di Satana chi sono?/ Tutti i misteri e i DELITTI dietro la setta della provincia di Varese : Tv8 manda in onda, nella seconda serata di sabato, uno speciale sulle Bestie di Satana, uno dei casi di cronaca nera più scioccanti e misteriosi d'Italia.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:26:00 GMT)

"Siamo sempre più vecchietti ma ancora a caccia di DELITTI" : Entri nella hall dell'albergo e ti trovi Gino e Pilade, arzilli e sorridenti, che conversano amabilmente davanti al caffè come fossero nel tinello di casa loro. Ti volti e vedi passare Tiziana, la ...

Ecomafie - 84 reati al giorno e un business da 14 - 1 miliardi. Mattarella 'DELITTI contro nuove generazioni' : ROMA - È l'Italia dell'illegalità legata allo smaltimento illecito dei rifiuti e dei reati contro l'ambiente quella fotografata dal Rapporto Ecomafia di Legambiente, diffuso oggi. Un dossier che ...

Rapporto Ecomafia - nel 2017 record di arresti per reati ambientali. Un quarto dei DELITTI scoperti riguarda i rifiuti : Nel 2017 sono stati accertati in Italia quasi 31mila illeciti ambientali, 84 al giorno e il 20 per cento in più rispetto all’anno prima. I numeri dell’ultimo Rapporto Ecomafia di Legambiente, presentato alla Camera, spengono l’ottimismo di chi sperava in una diminuzione del crimine contro l’ambiente e accendono invece l’attenzione sul settore dei rifiuti: qui si concentra un quarto degli illeciti, quasi 7.400, ...

DELITTI in Paradiso e Il Commissario Lanz : il pomeriggio di Rai2 si tinge di crime in versione estiva : È ufficialmente arrivata l'estate e con la fine dei Mondiali ormai alle porte presto la tv assumerà nuovi colori. Delitti in Paradiso e Il Commissario Lanz sono quelli scelti da Rai2 per la sua nuova domenica pomeriggio a partire da oggi, 1 luglio. Quella di Rai2 sarà una domenica pomeriggio dedicata alle indagini e ai crimini e, a partire dalle 14.30 ad aprire le danze ci penseranno proprio gli episodi inediti di Delitti in Paradiso e de Il ...

Sergio Costa - il ministro sui beni frutto di DELITTI ambientali : “Sequestrarli come avviene per quelli legati a reati di mafia” : Sequestrare i beni frutto di reati ambientali, come avviene con quelli della mafia. È la proposta avanzata oggi dal ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, intervenuto nella trasmissione Fuori Tg, di Rai Tre. Colpire i redditi frutto di reati ambientali “è un obiettivo“, ha detto il ministro riferendosi alla legge del 2015 sui delitti ambientali: “Non basta punire ma bisogna prendere a chi ha commesso questi reati, con la stessa ...

"Più DELITTI con più pistole? No - è una falsità" : "Dei dati Censis sulla sicurezza si possono dare due letture. Una è la più semplice, l'altra la più vera". È Ruggero Pettinelli a parlare. Giornalista di Armi e Tiro, e uno dei massimi esperti italiani di armi, apprezzato per la sua oggettività lontana da ogni pregiudizio, nemico delle semplificazioni ideologiche.Ci dica la lettura più semplice."Dire che gli italiani si vogliono armare. Magari è anche vero ma è inutile. Perché se poi il ...

Mondiali 2018 - storie nere di calcio e DELITTI : Ai Mondiali di Russia non si intrecciano solo storie di calcio. Il capitano della Polonia Jakub Blaszczykowski, ex della Fiorentina, quando segna alza sempre le braccia al cielo. Sembrava un’esultanza come tante altre. Invece no. La verità l’ha raccontata nella sua autobiografia, Kuba: «Non dimenticherò mai quel giorno, mi ha sconvolto la vita, ma mi ha anche dato la forza per andare avanti e diventare quello che sono. Adesso non mi spaventa ...

La Trieste in giallo fra "Ostracismo" e DELITTI da gustare : Certo è sorprendente che uno dei principali scrittori di gialli tedeschi, Veit Heinichen, abbia ambientato tutti i suoi romanzi a Trieste, dove vive da molti anni. La sua Trieste non è quella mitica ...