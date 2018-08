I 70 anni di Pernat – Dalla delusione Iannone all’amore per Rossi | Carlo sincero

sportfair

(Di sabato 11 agosto 2018) Per i suoi 70confessa le sue preferenze all’interno dei box, dal sentimento dinutrito nei confronti diall’amore per Capie Valentinocompie 70e festeggia la sua vita ‘spericolata’ con le persone che gli vogliono bene. Il manager di MotoGp racconta a Gazzetta dello Sport aneddoti particolari di questi suoi 70di vita, provando ad esseresui suoi piloti del cuore. “Penso di avere vissuto 3 vite. Felicissime. – ha affermato– Da ragazzo avrei pagato perché la mia passione diventasse un lavoro. Mi sono sposato e ho avuto una figlia che mi ha fatto diventare nonno, sono tornato single, mi sono risposato a Las Vegas e tornato single. Ho vissuto alla bohémienne, alla George Best, senza farmi mancare nulla: bere, fumare, donne. Sono egoista, lo ammetto, per ...