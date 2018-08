I 10 film di squali più assurdi mai inventati

wired

: @rico6868 Terribile. Credevo che fosse meno cruento. I documentari sugli squali mi piacciono, ma questi film sono troppo violenti. - Moonlightshad1 : @rico6868 Terribile. Credevo che fosse meno cruento. I documentari sugli squali mi piacciono, ma questi film sono troppo violenti. - _ShadyGirl_11 : Amo i film sui squali -

(Di sabato 11 agosto 2018) Esiste un mondo intorno aidi, un mondo fatto dimutati, preistorici e in vacanza in luoghi come mari, lagune, paludi e montagne (?!) in cui non dovrebbero stare. Dal successo di Lo squalo ogni ritegno è caduto e lo sfruttamento dell’atavica paura del grande predatore acquatico può essere declinata in ogni direzione. Questa settimana Shark – Il primo squalo amplia le dimensioni come nessuno mai, inventando un megalodonte (specie di squalo gigante) mai rilevato, in vita a profondità marine mai esplorate e chiaramente sfrugugliato dagli umani fino a diventare violentissimo e in guerra con chiunque stia in superficie. Per fortuna a combatterlo c’è l’unico essere umano che mena anche sott’acqua: Jason Statham. La grande passione moderna per gli, non è un mistero, è materia di B movies, budget bassissimi, creatività che si esaurisce nello spunto o nel titolo ...