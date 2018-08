Huawei P10 Lite no brand inizia ad aggiornarsi con le patch di sicurezza di luglio 2018

Migliora Oreo su Huawei P10 Lite con aggiornamento 363 e 365 per no brand e Vodafone? Primi dettagli : Oreo su Huawei P10 Lite raggiunge il passaggio successivo alla sua prima distribuzione, avvenuta ormai da settimane in Italia, soprattutto per i dispositivi no brand e Vodafone (i Primi della lista a ricevere l'update). Due nuovi aggiornamenti giungono a perfezionare il firmware Android 8.0, oltre a renderlo più sicuro: parliamo del pacchetto 363 per gli esemplari non serigrafati e di quello 365 per i Vodafone : in entrambi i casi, la ...

Ricarica batteria lenta con Oreo su Huawei P10 Lite? L’aggiornamento non è l’unico indiziato : Oreo su Huawei P10 Lite ha influito sui tempi di Ricarica della batteria del telefono? La domanda serpeggia nei gruppi di discussione social sul telefono ma non è detto che l'aggiornamento Android 8.0 sia responsabile in tutto e per tutto dell'anomalia. Di seguito sono segnalati diversi consigli per verificare se il malfunzionamento della procedura sia di natura software o magari riconducibile al non corretto utilizzo del telefono. Una ...

Segnalati problemi di notifiche Whatsapp per Huawei P10 Lite : tutti i rimedi possibili : Dopo l'installazione di un importante aggiornamento è possibile andare incontro ad una serie di problemi imprevisti con il vostro smartphone, ed il cosiddetto Huawei P10 Lite certo non poteva rappresentare un'eccezione sotto questo punto di vista. Chiaro il riferimento ad Android Oreo, ed in particolare ad una questione come quella della mancata ricezione delle notifiche Whatsapp. Proviamo quindi ad esaminare la situazione in ogni dettaglio, in ...

Strano problema con sensore delle impronte digitali per Huawei P10 Lite : possibili soluzioni : La piena distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per Huawei P10 Lite espone inevitabilmente lo smartphone a qualche critica, o comunque alla segnalazione di alcuni problemi, come quello relativo al sensore delle impronte digitali. La questione è davvero anomala, perché non si parla tanto di mancato funzionamento e non riconoscimento della stessa impronta una volta portato a termine il download, quanto della mancata apparizione della voce ...

Anche per TIM Oreo su Huawei P10 Lite : svolta finale il 27 luglio con pacchetto 362 : Ottime notizie per chi attendeva da tempo Oreo su Huawei P10 Lite TIM. Il rilascio dell'aggiornamento software sta riguardando Anche questo operatore, rimasto al palo (fino a questo momento) per la distribuzione di Android 8.0, nonostante i passi in avanti compiuti sugli esemplari no brand, Vodafone, Wind e Tre Italia. Le notifiche OTA sono già partite con segnalazione di un firmware leggermente più recente rispetto almeno a quello in dotazione ...

Soddisfacente memoria RAM disponibile per Huawei P10 Lite post aggiornamento Oreo : Con l'avvio della distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo anche per versioni di nicchia del cosiddetto Huawei P10 Lite, in primis quelle marchiate Wind e Tre, si può dire che quasi tutti qui in Italia hanno avuto modo di toccare con mano il pacchetto software. All'appello mancano ad esempio i modelli TIM, ma oggi 26 luglio qualche bilancio è già possibile farlo, anche perché alcuni riscontri non isolati del pubblico ci danno alcune ...

Da 3 Italia per Huawei P10 Lite l’aggiornamento Oreo : quello che dovreste sapere : Proprio come successo ieri con Huawei P10 Lite brand Wind, quest'oggi l'aggiornamento Oreo ha iniziato a colpire i 3 Italia, che sappiamo viaggiare di pari passo rispetto a quelli serigrafati dal brand affiliato (non è un mistero che le due si siano fuse in una sola, dando vita al vettore unico nazionale già da un anno abbondante a questa parte). A partire da oggi 24 luglio comincerete a ricevere la notifica via OTA del pacchetto WAS-LX1A ...

Inizio aggiornamento Oreo su Huawei P10 Lite Wind : le prime segnalazioni : Primi segni di rilascio dell'aggiornamento Oreo anche per i dispositivi Huawei P10 Lite brand Wind, un passo in avanti che non ci aspettavamo l'operatore potesse fare così presto, quando ancora in piena fase di roll-out per gli esemplari brandizzati (non tutti i modelli senza marchio lo hanno ricevuto, cosa che sta non poco infastidendo quelli che ancora si vedono costretti ad aspettare per un periodo di tempo imprecisato). Per l'occasione, ...

Anomalia con font e temi per Huawei P10 Lite dopo l’aggiornamento Oreo : come gestirla? : Stiamo vivendo un weekend davvero ricco di novità per i possessori di un Huawei P10 Lite, considerando il fatto che in tanti stanno finalmente ricevendo l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, almeno per quanto riguarda il pubblico no brand e quello che si ritrova con un modello marchiato Vodafone (qui troverete il nostro ultimo approfondimento sulla questione). dopo la nuova ondata di rollout, sbilanciarsi sugli effetti del ...

A tutto Oreo su Huawei P10 Lite Vodafone oggi 20 luglio : rilascio diffuso e consigli hard reset : Finalmente Oreo su Huawei P10 Lite Vodafone e di gran carriera oggi 20 luglio. Nella mattinata appena trascorsa abbiamo assistito ad una vera e propria pioggia di notifiche del rilascio per il firmware Android 8.0. Un deciso passo in avanti rispetto ad una situazione di stallo reale delle ultime settimane e dopo qualche avvisaglia dello stesso pacchetto riportata tre giorni fa. L'aggiornamento Oreo su Huawei P10 Lite Vodafone, come pure già ...

Altro problema con l’anteprima notifiche per Huawei P10 Lite dopo Oreo : unica soluzione per ora : Ci sono un po' di disagi da prendere in esame in questi giorni per quanto riguarda uno smartphone molto popolare qui in Italia come il cosiddetto Huawei P10 Lite. Il device di recente ha ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo e, nonostante i feedback siano tutto sommato incoraggianti da parte degli utenti italiani che hanno già avuto di testarlo sui modelli no brand e quelli marchiati Vodafone, allo stesso tempo dobbiamo ...

Si muove qualcosa per Huawei P10 Lite Vodafone sull’aggiornamento Oreo : avvistata la B363 : Spuntano segnalazioni importanti in queste ore per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10 Lite brandizzato Vodafone. Dopo un paio di settimane di attesa, in cui abbiamo riscontrato gli screenshot del pubblico "no brand" che ha toccato con mano col contagocce il tanto atteso aggiornamento Android Oreo, ora tocca a coloro che invece hanno puntato su questa particolare variante del device lanciato sul mercato poco più di un anno ...

Primi problemi Huawei P10 Lite dopo l’aggiornamento Oreo : gestiamo al meglio le notifiche : Ci sono segnali discordanti in questi giorni per quanto riguarda il cosiddetto Huawei P10 Lite, dopo l'arrivo sulla scena dell'aggiornamento Android Oreo. Come vi ho riportato qualche giorno fa, infatti, i riscontri da parte di coloro che hanno testato l'upgrade sono tutto sommato abbastanza positivi dal punto di vista della durata della batteria. In molti registrano valori in linea rispetto a quelli che abbiamo toccato con mano con Android ...

Meglio del previsto la batteria per Huawei P10 Lite con aggiornamento Oreo il 13 luglio : Continua ad essere il tanto apprezzato Huawei P10 Lite uno degli smartphone più popolari del momento. La distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo è scattata un paio di settimane fa e, nonostante il fatto che un numero non indifferente di utenti sia ancora fermo a Nougat, è possibile condividere coi nostri lettori un primo bilancio sulla durata della batteria dopo aver portato a termine il download. Come stanno le cose oggi 13 luglio? ...