Ho scoperto che il mio fidanzato era un truffatore Mi ha portato via 45mila euro

(Di sabato 11 agosto 2018) Questo blog è apparso per la prima volta su Huffpost Us ed è stato tradotto da Milena Sanfilippo Ho conosciuto Eric Benson per caso, nel 2015, in un ristorante alla moda di Boca Raton, Florida. Si presentò come gallerista e commerciante di beni e prodotti di lusso per un gruppo ristretto di clienti facoltosi. Disse di essere rientrato da poco negli Stati Uniti dopo aver trascorso otto anni a Hong Kong; ne fui subito affascinata. Era seducente, spiritoso, intelligente e sembrava potesse parlare con sicurezza di qualunque argomento. Ma quello che appariva come un vero colpo di fortuna nell'arido panorama di frequentazioni di una donna over 50, si è rivelato poi un colpo finanziario ed emotivo devastante che mi ha ridotto in ginocchio.Dopo quasi due anni, hoche Eric non era chi diceva di essere. La nostra relazione era una farsa bella e buona, e per di ...