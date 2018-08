Harry parte per l’Africa e lascia Meghan a casa da sola

dilei

: RT @sunsetHx: Dopo il 'ciao ragazzi' di Niall, il 'Ciao scostumate' di Liam e 'Ornella' di Harry mi aspetto come minimo un sonoro 'VAFFANCU… - tacofortomo : RT @sunsetHx: Dopo il 'ciao ragazzi' di Niall, il 'Ciao scostumate' di Liam e 'Ornella' di Harry mi aspetto come minimo un sonoro 'VAFFANCU… - xnaaalj : RT @fuckingdylmas: Comunque la maggior parte di gente che sento a cui non piace Harry Potter fatalità i libri non li ha mai nemmeno visti e… - Styles_Harry__ : RT @EdwillOsd: #comeanimamai #osd -164 Mi aveva praticamente invitato a seguirlo e gli vidi uno strappo di malinconia negli occhi mentre… -

(Di sabato 11 agosto 2018)per l’Africa eMarkle a(da). Il secondogenito di Lady Diana ha deciso di volare nel continente che ama di più, per una serie di riunioni importanti. Da tempo ormai, sulle orme di mamma Diana, sostiene alcune associazioni umanitarie e onlus a favore degli animali. Fra queste anche l’organizzazione Rhino Conservation Botswana (RCB) che si occupa del recupero e della protezione dei rinoceronti in un paese preso di mira dai bracconieri. Come rivelano fonti di Kensington Palace,ha raggiunto il paese con un volo commerciale,cipando a diverse riunioni. Il duca di Sussex ha scelto di viaggiare da solo, senza farsi accompagnare daMarkle. Il motivo? I portavoce ufficiali non l’hanno svelato, anche se in molti sono convinti che si tratti dell’ennesimo indizio che avvalora l’ipotesi di una ...