Grandi opere | consenso popolare in linea con la razionalità economica

Tav - Tap e Ilva : tra gli italiani il fronte del «sì» alle Grandi opere batte quello del «no» : Tra gli italiani il fronte del sì alle grandi opere è molto più forte del fronte del no. Uno schieramento che si riscontra per tutte le infrastrutture strategiche in discussione, dalla Tav al Tap fino all’impianto siderurgico Ilva di Taranto. A «misurare» il gradimento della popolazione su un tema che è e sarà al centro dell’azione di governo nei prossimi mesi è stata Swg...

La manovra? Flat tax - reddito minimo e Grandi opere : piano per investimenti pubblici da 50 miliardi : Lo scopo del ministro dell'Economia è sbloccarne quanti più possibile nel più breve tempo possibile. La Lega Nord appoggia totalmente la linea di Tria sugli investimenti pubblici, mentre il Movimento ...

Dal malcontento del Nord alle Grandi opere : la sfida aperta tra gli 'amici-nemici' Salvini e Di Maio : Infrastrutture, stretta su alcune misure di flessibilità nel mercato del lavoro e ancora enti locali in allarme per i tagli alle periferie. Con i malumori diffusi in una grossa fetta del mondo produttivo del Nord e la prospettiva poi non tanto lontana

Scontro nel governo sulla Tav - Toninelli : "Mangiatoia finita" | Siri : "Nessuno stop alle Grandi opere - ma si proceda con le verifiche" : Il ministro dei Trasporti replica a Tajani che lo accusa di non essere mai andato nei cantieri e assicura che la sua priorità è abbattere gli sprechi ma il sottosegretario leghista frena

Manovra - Iva e Grandi opere : "scintille quotidiane" tra i ministri di Lega e M5S : La prossima legge di Bilancio sarà il primo vero banco di prova del governo Legastellato. Su molti temi di politica...

Siri : "Grandi opere non sono mangiatoie" : 21.01 "I soldi pubblici non si devono sprecare, ma le grandi opere si possono e si debbono fare, pretendendo che non ci siano sprechi. Fare la grande opera non significa alimentare una mangiatoia".Lo presisa il sottosegretario ai Trasporti, Siri, della Lega, replicando alle parole del ministro Toninelli sulla Tav "Nel contratto di governo c'è scritto che avremmo ridiscusso l'opera, verificando costi e benefici ed è quello che stiamo facendo. ...

"Grandi opere non in discussione" Infrastrutture - i piani del governo : "Le grandi opere non sono in discussione. Ci atteniamo al perimetro definito dal contratto di governo e quindi non sono in discussione". Lo assicura Armando Siri, sottosegretario leghista ai Trasporti intervistato da Affaritaliani.it Segui su affaritaliani.it

Grandi opere - Berlusconi richiama Salvini sulla Tav 'Sia coerente con idee del centrodestra'. Grillo attacca il Tap 'Il gas inquina' : ROMA. Non c'è solo la Rai a far litigare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader di Forza Italia va all'attacco della Lega sulle Grandi opere e richiama l'alleato leghista agli impegni del ...

Sondaggi politici/ Tav - Tap - Mose e Ilva : italiani favorevoli alle Grandi opere : Sondaggi politici: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:15:00 GMT)

Governo M5s-Lega : Rai - Grandi opere e vincoli europei : i tre tavoli di gioco che anticipano la gara interna sulla manovra : Tre tavoli, ciascun giocatore con la propria strategia, cercando di far rimanere il confronto serrato, sì, ma solo fuori dai riflettori. Come dice uno dei due giocatori seduti ai tavoli, Matteo Salvini, uno dei due vicepremier-portabandiera: “Le polemiche con il M5s? Mi diverto a leggerle sui giornali”. “La Tav? Non farà cadere il Governo” rassicura mentre parla a una festa della Lega, ironicamente ad Arcore. E il ...