Gp d' Austria | Marquez il più veloce nel quarto turno di libere

MotoGp – Gp d’Austria - terminate le Fp4 : Marquez ‘intimorisce’ le Ducati - Yamaha fuori dalla top ten [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria Ancora un’ultima prova prima delle qualifiche del Gp d’Austria: i piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta e ultima sessione di prove libere al Red Bull Ring. In attesa della Q1, nella quale Valentino Rossi lotterà per un posto in Q2, il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che si lascia alle ...

MotoGP - GP Austria. Libere 3 : Marc Marquez in testa - Valentino Rossi fuori dal Q2 : La terza sessione di Libere al Red Bull Ring, svolta su pista parzialmente umida, non modifica la classifica combinata della MotoGP. Marquez è il più veloce nella FP3 ma i tempi migliori, che valgono ...

MotoGP - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding. Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...

LIVE MotoGP - GP Austria 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Marc Marquez non lascia scampo ai rivali nemmeno sul viscido davanti a Smith e ... : ... quasi, normale 9.57 Si parte! Green light for the FP3 of the #AustrianGP #MotoGP pic.twitter.com/ogluGealKi - Michelin Motorsport , @Michelin_Sport, August 11, 2018 9.56 Subito in pista Valentino ...

MotoGP - GP Austria 2018 : sarà Ducati contro Marquez nelle qualifiche del Red Bull Ring? Occhio alla pioggia.. : Il campione del mondo in carica, infatti, non ha forzato in maniera clamorosa nella FP1 e, nonostante questo, si è classificato a ridosso dei Ducatisti con 581 millesimi di differenza. Lo spagnolo si ...

MotoGP - GP Austria 2018 : sarà Ducati contro Marquez nelle qualifiche del Red Bull Ring? Occhio alla pioggia.. : Dopo un venerdì a due facce, soleggiato e temporalesco, è tempo di qualifiche del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Sul tracciato del Red Bull Ring è tempo di mettere mano ai cronometri per stabilire la griglia di partenza della gara di domani. Nonostante la FP2 sia stata pesantemente condizionata dal maltempo, la prima sessione di prove libere della mattina ci ha fatto capire quali potrebbero essere i valori in campo.-- Sull’asciutto ...

Austria : FP2 a Marquez - ma dominio Ducati. Rossi 10° : Le seconde libere in Austria si sono chiuse con il miglior tempo di Marc Marquez, 1:33.995s, in una sessione caratterizzata dall’asfalto bagnato. Il pomeriggio al Red Bull Ring ha visto infatti il previsto mutare del meteo, con un violento acquazzone prima dell’inizio della sessione, che ha avuto l’effetto di congelare i crono della giornata su […] L'articolo Austria: FP2 a Marquez, ma dominio Ducati. Rossi 10° sembra essere il ...

MotoGp – Marquez è un fulmine sul bagnato - Marc commenta le sue Fp2 perfette in Austria : “è andato tutto bene” : Marc Marquez parla del suo venerdì di prove libere in Austria, lo spagnolo della Honda dice la sua dopo le Fp2 bagnate Le seconde prove libere sul circuito del Red Bull Ring in vista del Gp d’Austria sono state contraddistinte dalla pioggia. I piloti hanno segnato dei tempi davvero lenti a causa del maltempo del pomeriggio, ma nonostante la pista bagnata Marc Marquez ha fatto la differenza. Lo spagnolo della Honda, che ah segnato il ...

MotoGP - GP Austria 2018. Petrucci : “Il problema è Marquez”. Dovizioso : “Tutto molto bene”. Marquez : “La Ducati è forte” : Prima giornata di prove libere sull’acqua per la MotoGP che ha incominciato il lungo weekend del GP di Austria 2018. Le Ducati sono particolarmente accreditate per il successo di questa tappa e infatti le Rosse si sono subito messe in luce ma al comando svetta il solito Marc Marquez. Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti della giornata (clicca qui per la cronaca delle FP2). ANDREA Dovizioso: “È andata molto bene, la Ducati ha ...

Gp Austria - libere sotto la pioggia - Marquez il più veloce : Roma, 10 ago., askanews, - La pioggia condiziona la seconda sessione di prove del GP d'Austria. Miglior tempo Marc Marquez in 1'33 995 di ben 10 superiore a quello del mattino di Dovizioso che ha ...

Moto : Austria - in FP2 bagnata Marquez va : ROMA, 10 AGO - E' di Marc Marquez il miglior tempo nella seconda sessione delle libere in Austria, iniziata in ritardo a causa della pioggia. Con il tempo di 1'33"995 il campione del mondo ha messo la sua Honda davanti a tutti, seguito dall'Aprilia di Scott Redding , +0.543, . Quindi tre Ducati con Danilo Petrucci , +0.986, , Jorge Lorenzo , +1"493, e Andrea Dovizioso , +1"519, . ...

