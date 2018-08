Governo | Conte | “Ecco i nostri primi due mesi” Poi rilancia | “Flat tax e reddito di

"Salvini mollerà Di Maio - il Governo dura poco" : Forza Italia e Pd all'attacco - Conte tira dritto : "Durerà poco". "Cadrà in autunno". Da Forza Italia e Pd profezie poco incoraggianti per l'esecutivo legastellato. Ma il...

Sondaggio Piepoli - tragedia Pd : crolla intorno al 15% - fiducia ai massimi per il Governo Conte : È record di fiducia per il governo Conte. Lo dice un Sondaggio di lunedì 6 agosto realizzato dall' Istituto Piepoli e diffuso in esclusiva da ' Affaritaliani.it '. Gli italiani che vedono con favore l'...

80 euro e Flat Tax - Conte : "Non li aboliamo per finanziarla"/ Governo - Di Maio e Salvini escludono il taglio : 80 euro, Conte: "Non li aboliamo". Dello stesso avviso Di Maio e Salvini, il provvedimento di Renzi non verrà tagliato per finanziare la Flat tax, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 16:59:00 GMT)

Conte sulla Riforma scolastica : “Non è priorità di questo Governo” : Le dichiarazioni scottanti del Premier Conte su una eventuale Riforma scolastica. Molti lavoratori della scuola, dopo le elezioni del 4 marzo e la lunga trattativa per la formazione del nuovo governo attualmente in carica, avevano esultato perché convinti in un cambiamento epocale nei riguardi del mondo della scuola. Per il Primo ministro italiano Giuseppe Conte […] L'articolo Conte sulla Riforma scolastica: “Non è priorità di questo ...

Governo : D'Incà - con Conte manteniamo parola data : Battaglie che in questi anni abbiamo fatto a fianco dei cittadini che oggi, con questo Governo, sono diventati i veri protagonisti della politica italiana'. 'Fa bene il presidente a ricordare come ...

Governo Conte si racconta e scherza 'Almeno i giornalisti facciano opposizione...' : ROMA - Una conferenza stampa e un brindisi informale, pagato di tasca propria, con i giornalisti. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, decide di salutare così la stampa, prima della pausa ...

RAI - CONTE : “FOA ADEGUATO PER PRESIDENZA”/ Ultime notizie : “Sulla Tav deciderà il Governo” : CONTE "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:18:00 GMT)

Nì Tav - nì Tap e sì vax. Ecco la "linea" del Governo Conte : Un saluto alla “stampa nazionale” prima della pausa estiva. E se di saluto si tratta, anche un certo formalismo viene meno. Non fosse altro che questo è il governo del cambiamento. Così, invece della “fredda” sala stampa di Palazzo Chigi, invece dell'auletta dei gruppi parlamentari moderna fino al p

Conte : sulla Tav facciamo verifiche poi decisione del Governo : Roma, askanews, - "La Tav è un'argomento all'ordine del giorno del governo, come già anticipato dal ministro Toninelli stiamo valutando tutti gli aspetti come costi e benefici, all'esito di questa ...

Conte "Manovra seria e coraggiosa - in Europa testa alta"/ Governo Lega-M5s : "crescita con riforme. La Tav..." : Conte "Manovra serie e coraggiosa, in Europa a testa alta". Ultime notizie Governo, il premier in conferenza stampa: "crescita con le riforme, su Tav e reddito di cittadinanza..."(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 13:08:00 GMT)

Governo : Conte - clima lavoro molto buono : ANSA, - ROMA, 8 AGO - "Non ho mai pensato di lavorare con un monocolore", ma nel Governo "il clima di lavoro è molto buono", "quando ci riuniamo al tavolo trovo persone molto ragionevoli, con capacità ...