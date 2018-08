Gorizia | stranieri rifiutano di parlare a operatrici del centro impiego | la Regione

tgcom24.mediaset

: RT @pensivin: Friuli Venezia Giulia, stranieri rifiutano di parlare alle operatrici del centro per l'impiego: Regione appende un cartello I… - PatrussiCla : RT @pensivin: Friuli Venezia Giulia, stranieri rifiutano di parlare alle operatrici del centro per l'impiego: Regione appende un cartello I… - AriannaFranchin : RT @pensivin: Friuli Venezia Giulia, stranieri rifiutano di parlare alle operatrici del centro per l'impiego: Regione appende un cartello I… -

(Di sabato 11 agosto 2018) A Monfalcone si sono verificati episodi di intolleranza verso le dipendenti donne. Il Comune per porre rimedio alla situazione ha affisso un cartello con l'Articolo 3 tradotto in molte lingue per facilitarne la comprensione