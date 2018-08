Goran Bregovic alla notte bianca di Guardiagrele | tra musica | concerto ed eventi

Concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 - annunciata una nuova data : info biglietti in prevendita : I Concerti di Goran Bregovic in Italia nel 2018 vanno ad aggiungersi al calendario del No Borders Music Festival, al quale sarà presente anche Ben Harper. Se Harper è atteso ai Laghi di Fusine per l'11 agosto, per sentire la musica di Goran Bregovich sarà sufficiente attendere fino al 29 luglio, per il concerto che terrà in Piazza dell'Unità della città di Tarvisio. Sul palco della manifestazione, oltre a Ben Harper con i dj austriaci Kruder ...