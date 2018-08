Glifosato | storica condanna a Monsanto | dovrà risarcire giardiniere malato di cancro con

meteoweb.eu

(Di sabato 11 agosto 2018) Una giuria californiana hato il gigante chimicoa pagare quasi 290 milioni di dollari a unper non aver avvertito che un diserbante poteva causare il. L’azienda ha gia’ annunciato che presentera’ ricorso. Dopo un mese di dibattimento, i giurati hanno sentenziato all’unanimita’ che laha agito con “malizia”, nascondendo i possibili effetti sull’uomo, e che i suoi diserbanti hanno contribuito “sostanzialmente” alla malattia terminale di Dewayne Johnson, il46enne che ha fatto causa. A Johnson, californiano, e’ stato diagnosticato nel 2014 un linfoma non Hodgkin – un tumore che colpisce i globuli bianchi. L’uomo ha affermato di aver usato ripetutamente il diserbante mentre lavorava in una scuola a Benicia, in California. Si tratta della prima sentenza che ...