Glifosato | la Monsanto è stata condannata a pagare 289 milioni di dollari a un giardiniere

Monsanto - Coldiretti : “Italia leader di divieti di Glifosato - stop all’import” : In Italia è vietato l’uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da “gruppi vulnerabili” quali parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative, aree gioco per bambini, cortili ed aree verdi interne a complessi scolastici e strutture sanitarie, ma anche in campagna in pre-raccolta “al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura”. Lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare gli effetti del decreto del Ministero ...

Glifosato - la Bayer dopo la condanna della Monsanto : “E’ sicuro e non cancerogeno” : Il gruppo farmaceutico Bayer afferma in una nota che il Glifosato è un prodotto “sicuro e non cancerogeno”. Bayer in primavera ha acquistato la Monsanto, produttrice dell’erbicida Roundup a base di Glifosato, che oggi è stata condannata a risarcire con quasi 290 milioni di dollari un giardiniere californiano che si è ammalato di tumore. “Sulla base di prove scientifiche, valutazioni regolamentate globali e decenni di ...

Monsanto condannata a pagare 290 milioni di dollari a un giardiniere ammalato di cancro. C'è nesso fra Glifosato e tumori : Una giuria californiana ha condannato il gigante chimico Monsanto a pagare quasi 290 milioni di dollari a un giardiniere per non aver avvertito che un diserbante poteva causare il cancro. L'azienda ha già annunciato che presenterà ricorso. Dopo un mese di dibattimento, i giurati hanno sentenziato all'unanimità che la Monsanto ha agito con "malizia", nascondendo i possibili effetti sull'uomo, e che i suoi diserbanti hanno ...

La Monsanto condannata per l'uso del Glifosato. Ma la Ue lo autorizza per 5 anni : Non solo la politica e la giustizia si dividono riguardo la «sentenza» sul diserbante ma anche il mondo scientifico non ha un parere unanime sugli effetti provocati dal glifosato. Il glifosato è ...