Glifosato | la Bayer dopo la condanna della Monsanto | “E’ sicuro e non cancerogeno”

: RT @CremaschiG: Il #glifosato è CANCRO ,lo afferma una sentenza in #USA mentre #CETA e #UE ne permettono l'uso, anche perché la multinazion… - tpagnanelli : RT @CremaschiG: Il #glifosato è CANCRO ,lo afferma una sentenza in #USA mentre #CETA e #UE ne permettono l'uso, anche perché la multinazion… - jacoposimonetta : RT @antonio_bordin: Il #glifosato è cancerogeno. Però la #UE non lo vieta. Forse perché la #Monsanto che lo produce è stata acquisita dal… - andrea_biasiolo : RT @CremaschiG: Il #glifosato è CANCRO ,lo afferma una sentenza in #USA mentre #CETA e #UE ne permettono l'uso, anche perché la multinazion… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Il gruppo farmaceuticoafferma in una nota che ilè un prodotto “e non cancerogeno”.in primavera ha acquistato la, produttrice dell’erbicida Roundup a base di, che oggi è statata a risarcire con quasi 290 milioni di dollari un giardiniere californiano che si è ammalato di tumore. “Sulla base di prove scientifiche, valutazioni regolamentate globali e decenni di esperienza pratica con l’uso delritiene che ilsiae non cancerogeno”, ha dichiarato un portavoce del gruppo tedesco. L'articolo, lala: “E’e non cancerogeno” Meteo Web.