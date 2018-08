' Gli Uccelli' oggi a MoliseCinema | un ' 68 all' insegna della libera creatività

Gli Uccelli possono imparare le lingue di altri uccelli? : Non si sa con certezza, ma per un particolare tipo di scricciolo la risposta è sì: l'ha dimostrato un gruppo di ricercatori in Australia The post Gli uccelli possono imparare le lingue di altri uccelli? appeared first on Il Post.

Ecco perché non bisogna dare cibo aGli Uccelli e altri animali selvatici : “Non date da mangiare agli animali”: la scritta la immaginiamo nei film, sul cartello di un vecchio zoo. In realtà è una regola che, salvo eccezioni, dovrebbe valere per tutti gli animali selvatici e in particolare per uccelli e volatili. perché il rischio è che la nostra buona fede e la voglia di aiutare poi finisca per danneggiare chi vogliamo pr...

Pontida - animalisti contro la Sagra deGli Uccelli : 'Da abolire' : La morale, il diritto, l'empatia per le sofferenze altrui hanno posto fine da tempo a spettacoli pubblici con esecuzioni capitali, punizioni corporali, feste sadiche e sevizie di esseri umani e non ...

Fiorella Mannoia libera due uccellini in gabbia. Scoppia la polemica : "Hai sbaGliato" : Ha liberato due uccellini in gabbia, pensando di fare un bel gesto. Invece Fiorella Mannoia è stata duramente attaccata su Instagram per il suo gesto. Sul social network, dove la cantante aveva pubblicato un video del momento "toccante", un utente ha scritto a commento: "Ti stimo molto, come gesto etico e filosofico ci sta, ma purtroppo hai commesso uno sbaglio, liberare in natura specie alloctone. Sono specie aliene che possono alterare ...

Napoli - birdwatching a Capodimonte : alla scoperta dell’invisibile mondo deGli uccelli : Quali specie di uccelli vivono nei parchi urbani? È possibile riconoscerle attraverso il canto? Quali differenze ci sono tra verso, vocalizzo e canto? Come comunicano gli uccelli tra loro? Domenica 17 giugno 2018, dalle ore 9.00 alle 10.30, è l'occasione giusta per andare alla scoperta dell'invisibile mondo degli uccelli.Continua a leggere