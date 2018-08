Gli Stati uniti d' Europa e la guerra civile

Racconta a tutti che sono stati a letto insieme - lei Gli getta candeggina in faccia : Leanne Wilson, 33enne inglese, avrebbe gettato il liquido caustico addosso al vicino Jack Bradley. Lei però nega le accuse: "L'ho solo affrontato perché vendeva droga davanti le nostre case". Il ragazzo avrebbe rivelato che qualche settimane prima la donna era stata a letto con lui e la voce era giunta anche al compagno della vicina.Continua a leggere

La curva statistica che sbugiarda i grillini Gli assegni più alti sono i più "equi" : Roma C'è un piccolo problema con il taglio delle pensioni d'oro. Il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato di volere "eliminare tutte le pensioni d'oro al di sopra dei 4mila euro netti per tutti coloro che non hanno versato i contributi". Ma il piano del governo rischia di fare esattamente il contrario. Decurtando le rendite sopra la soglia scelta come spartiacque del privilegio, il governo finirà per penalizzare proprio chi ha versato più ...

Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme? /Avvistati a Milano : ParpiGlia racconta che… : Guendalina Canessa e Pietro Aradori sono tornati insieme? Avvistati a Milano dopo una piccola "sbandata" di lei in vacanza ad Ibiza: Gabriele Parpiglia racconta che...(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 18:47:00 GMT)

La curva statistica che sbugiarda i grillini Gli assegni più alti sono i più «equi» : Antonio Signorini Roma C'è un piccolo problema con il taglio delle pensioni d'oro. Il vicepremier Luigi Di Maio ha confermato di volere «eliminare tutte le pensioni d'oro al di sopra dei 4mila euro ...

Gli Stati Uniti annunciano la loro "Space Force" : Gli Stati Uniti alla conquista dello spazio con un nuovo corpo militare di marines stellari. Ecco la volontà e la decisione presa dall' amministrazione Trump , che ha annunciato stamane la creazione ...

Beyoncé e Jay-Z : neGli Stati Uniti è stata proclamata una giornata in loro onore : A farlo è stato il governatore del Minnesota The post Beyoncé e Jay-Z: negli Stati Uniti è stata proclamata una giornata in loro onore appeared first on News Mtv Italia.

Il caso delle due richiedenti asilo di El Salvador di cui si parla neGli Stati Uniti : Il governo statunitense le aveva espulse nonostante la loro richiesta di asilo, un giudice ha ordinato che fossero riportate indietro The post Il caso delle due richiedenti asilo di El Salvador di cui si parla negli Stati Uniti appeared first on Il Post.

Gino Paoli annulla i concerti : info sul rimborso dei biGlietti già acquistati : Gino Paoli annulla i concerti in programma per il prossimo mese. La notizia è giunta nelle scorse ore e annuncia la cancellazione dei concerti e di ogni altra attività live in programma per Gino Paoli entro il prossimo 15 settembre. Gino Paoli annulla i concerti a causa di un infortunio in seguito al quale è necessario che osservi "un periodo di riposo di alcune settimane". Lo comunica il management confermando la cancellazione anche dello ...

Perotti - che festa al rientro daGli Stati Uniti : a Roma c'è tutta la famiglia : Diego Perotti alla festa di compleanno organizzata dalla sua famiglia. Instagram Tutti i giocatori della Roma sono felici di essere tornati a casa dopo 18 lunghi giorni di tournée negli Usa. C'è, però,...

Cédric Wermuth - PS - vuole candidarsi per il ConsiGlio deGli Stati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Caterina Balivo : "Vieni da me? Metterò Gli intervistati sulla graticola" : Dal 10 settembre Rai 1 "azzarda" con Caterina Balivo e, soprattutto, sperimenta un linguaggio completamente nuovo per la fascia post-prandiale della rete ammiraglia. Vieni da me, com'è noto, s'ispirerà all'Ellen DeGeneres Show, dove l'ironia la fa da padrona. "L'idea è quella di fare interviste con un linguaggio più ironico e irriverente, mettendo i personaggi famosi sulla graticola", svela la conduttrice a Renato Franco sul Corriere ...

Accordo con ESPN - la Serie A sbarca neGli Stati Uniti : La Serie A sbarca negli Stati Uniti grazie all’Accordo con ESPN. Il network dello sport americano ha siglato un Accordo pluriennale con la Lega della nostra massima Serie in base al quale 340 incontri saranno trasmessi nel corso della stagione su ESPN+, nuova piattaforma streaming dedicata allo sport e realizzata da The Walt Disney Company Direct-to Consumer & International e da ESPN. Qui, a fronte di un abbonamento mensile da 4,99 dollari o ...

Comune - svolta cerimonia di consegna deGli attestati ai cinquanta tirocinanti : 'Ma ha anche avuto il senso di restituire dignità a tante persone, espulse dal mondo del lavoro. Nell'ambito della attività dell'assessorato non abbiamo trascurato tutte le possibilità che possono ...

Ostia senza testate : la Raggi e la Di Pillo sul contestatissimo spot che richiama Gli Spada : "Ci mancava pure la pubblicità che fa il verso alla capocciata che, sotto il profilo criminale e violento, ha reso famosa Ostia in tutto il mondo. La trovata di pessimo gusto è del Comune di Roma che ...